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Умер летчик, первым в истории превысивший скорость звука

Американский летчик-испытатель Чак Йегер скончался 7 декабря в возрасте 97 лет. Об этом 8 декабря в Twitter сообщила его жена Виктория, а друг семьи Джон Николетти подтвердил The New York Times.

Чак Йегер 14 октября 1947 года первым в истории превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. Во время Второй мировой войны он был летчиком-асом, который сбил 13 вражеских самолетов, причем пять из них — за один день. В воздухе Йегер провел более 10 тысяч часов.

Прославился летчик в 1979 году после выхода книги Тома Вулфа «The Right Stuff» (в русском переводе — «Битва за космос»). В 1983 году вышел одноименный фильм, где роль Йегера исполнил Сэм Шепард.

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