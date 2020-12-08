Американский летчик-испытатель Чак Йегер скончался 7 декабря в возрасте 97 лет. Об этом 8 декабря в Twitter сообщила его жена Виктория, а друг семьи Джон Николетти подтвердил The New York Times.
Chuck Yeager breaks the Sound Barrier on October 14, 1947.— dlh2409 (@dlh2409) December 8, 2020
A test pilot with the right stuff who changed the future of aviation forever. pic.twitter.com/WBr4VGsZod
Чак Йегер 14 октября 1947 года первым в истории превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. Во время Второй мировой войны он был летчиком-асом, который сбил 13 вражеских самолетов, причем пять из них — за один день. В воздухе Йегер провел более 10 тысяч часов.
Прославился летчик в 1979 году после выхода книги Тома Вулфа «The Right Stuff» (в русском переводе — «Битва за космос»). В 1983 году вышел одноименный фильм, где роль Йегера исполнил Сэм Шепард.