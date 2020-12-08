У молодёжи после коронавируса, по словам медика, возникают особые психологические проблемы

Как сообщает 8 декабря РИА Новости , по словам генерального секретаря итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти, многие осознают ковид как первый в жизни тяжёлый удар по здоровью. «Если пожилой живет с хроническими заболеваниями, молодой вдруг осознает свою хрупкость. Он не думает о болезни как об угрозе для жизни», — заявил специалист.

Помимо хронической усталости и мышечной слабости основной угрозой для людей, переболевших коронавирусом, являются психологические проблемы. Им особенно подвержены молодые люди.

Неприятные синдромы после выздоровления, по его словам, испытывают около трети бывших пациентов. Это и физические нарушения, но также и тревожность, бессонница, переменчивость настроения. «Психологический эффект виден в ходе самого заболевания. У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме», — сказал врач.

По данным Университета Хопкинса, к утру 8 декабря коронавирусом по всему миру заболели 67,5 миллиона человек, умерли 1,54 миллиона. В Италии выявлено более 13,7 тысячи случаев заражения. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были обнаружены более 40 тысяч больных.

Некоторое время назад врачи заговорили о психической эпидемии на фоне пандемии COVID-19. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки» «Трусы на голове и компьютерный коронавирус».