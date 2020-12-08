FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -3
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

У молодёжи после коронавируса, по словам медика, возникают особые психологические проблемы

Помимо хронической усталости и мышечной слабости основной угрозой для людей, переболевших коронавирусом, являются психологические проблемы. Им особенно подвержены молодые люди.

Как сообщает 8 декабря РИА Новости, по словам генерального секретаря итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти, многие осознают ковид как первый в жизни тяжёлый удар по здоровью. «Если пожилой живет с хроническими заболеваниями, молодой вдруг осознает свою хрупкость. Он не думает о болезни как об угрозе для жизни», — заявил специалист.

Неприятные синдромы после выздоровления, по его словам, испытывают около трети бывших пациентов. Это и физические нарушения, но также и тревожность, бессонница, переменчивость настроения. «Психологический эффект виден в ходе самого заболевания. У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме», — сказал врач.

По данным Университета Хопкинса, к утру 8 декабря коронавирусом по всему миру заболели 67,5 миллиона человек, умерли 1,54 миллиона. В Италии выявлено более 13,7 тысячи случаев заражения. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были обнаружены более 40 тысяч больных.

Некоторое время назад врачи заговорили о психической эпидемии на фоне пандемии COVID-19. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки» «Трусы на голове и компьютерный коронавирус».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Yubilar
Самые большие психологические проблемы наблюдаются у людей, регулярно следящих на Фонтанке за количеством заболевших, погибших (почему погибших, а не умерших?) и страдающих
victor_k
Особые психологические проблемы - мальчики взбираются на ёлку вместо того, чтобы взбираться на девочек?..
nick7rus
Насчёт осложнений, ещё по лету вешал в ВК и инсте пост, что помогу с реабилитацией после ковида. Один единственный позвонил, спросил пару вопросов (телемедицина блин) и пропал. Никому ничего не надо, все на форумах советы только спрашивают.
Приходят только пациенты с совершенно другими проблемами и у большинства именно та непонятная размытая постковидная/постсамоизоляционная/дистанционная "симптоматика", но понимания, что они в лёгкой форме переболели у них нет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний