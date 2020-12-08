«Я не считала себя безумной». Врачи заметили странные и серьёзные последствия COVID-19 у трети пациентов

Как рассказал РИА Новости генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти, бывших пациентов можно разделить на две группы. Одни перенесли тяжёлые поражения дыхательных органов и попали в больницы, после серьёзной терапии, вплоть до интубации, им необходима амбулаторная реабилитация для восстановления респираторных функций. Другая группа — те, кто перенёс инфекцию легче, сроки их восстановления часто зависят от возраста. Но даже у них есть синдромы «пост-ковид», в том числе слабость и психологические проблемы.

«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — цитирует агентство слова Скотти 8 декабря.

Примерно 15% людей, переболевших COVID-19, нужен длительный мониторинг симптомов. «Пациенты, переболевшие весной, сейчас наблюдаются на протяжении шести месяцев. Получившее исследование должно стандартизировать терапию различных симптомов, которую затем нужно распространить на местном уровне», — отмечает Скотти.

В итальянском сегменте Facebook появилась группа для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем после коронавируса, в ней состоят 11 тысяч человек, рассказала РИА Новости создатель сообщества «победивших COVID» Морена Коломби. Сама она заразилась в феврале, «одной из первых из первой волны». У нее была довольно легкая форма, без двустороннего воспаления легких, «только одного из них». «Я провела три дня в больнице, остальное — в домашней изоляции. Сначала, вы знаете, дома не было никакой терапии, никакого лечения. В марте я получила отрицательные анализы. После чего начались все проблемы», — рассказывает Морена. Синдромы добавляются постепенно, один за другим. Спустя полгода она продолжает испытывать мышечные боли, усталость, одышку, утренний тремор конечностей, у неё неприятности с кишечником и щитовидной железой. Постоянно работать женщина не может, через каждый две недели её нужен 10-дневнй домашний отдых.