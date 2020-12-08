«Я не считала себя безумной». Врачи заметили странные и серьёзные последствия COVID-19 у трети пациентов

Различные синдромы после выздоровления от коронавирусной инфекции могут отмечаться, по словам медиков, примерно у трети бывших пациентов.
Как рассказал РИА Новости генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти, бывших пациентов можно разделить на две группы. Одни перенесли тяжёлые поражения дыхательных органов и попали в больницы, после серьёзной терапии, вплоть до интубации, им необходима амбулаторная реабилитация для восстановления респираторных функций. Другая группа — те, кто перенёс инфекцию легче, сроки их восстановления часто зависят от возраста. Но даже у них есть синдромы «пост-ковид», в том числе слабость и психологические проблемы.
«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — цитирует агентство слова Скотти 8 декабря.
Примерно 15% людей, переболевших COVID-19, нужен длительный мониторинг симптомов. «Пациенты, переболевшие весной, сейчас наблюдаются на протяжении шести месяцев. Получившее исследование должно стандартизировать терапию различных симптомов, которую затем нужно распространить на местном уровне», — отмечает Скотти.
В итальянском сегменте Facebook появилась группа для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем после коронавируса, в ней состоят 11 тысяч человек, рассказала РИА Новости создатель сообщества «победивших COVID» Морена Коломби. Сама она заразилась в феврале, «одной из первых из первой волны». У нее была довольно легкая форма, без двустороннего воспаления легких, «только одного из них». «Я провела три дня в больнице, остальное — в домашней изоляции. Сначала, вы знаете, дома не было никакой терапии, никакого лечения. В марте я получила отрицательные анализы. После чего начались все проблемы», — рассказывает Морена. Синдромы добавляются постепенно, один за другим. Спустя полгода она продолжает испытывать мышечные боли, усталость, одышку, утренний тремор конечностей, у неё неприятности с кишечником и щитовидной железой. Постоянно работать женщина не может, через каждый две недели её нужен 10-дневнй домашний отдых.
«В мае я еще чувствовала себя плохо, но врачи не давали мне никаких ответов. Мне даже говорили, что я немного ипохондрик или в депрессии. Поскольку я не считала себя безумной, я решила открыть группу и понять, что происходит с другими людьми, чтобы удостовериться в этом. И мне тогда открылся мир, которого лучше бы вообще не было», — сказала она.
Описывая состояния других участников группы, Морена Коломби отмечает: «Проще сказать, какие синдромы у нас есть, чем назвать те, которых нет». «Самым серьезным становится хроническая усталость — когда все движения становятся настолько тяжелыми, что кажется, что на тебе огромный вес цемента. И это не связано с проблемами с дыханием, большинство из нас согласно анализам имеют довольно чистые легкие», — заявил Коломби. Бывает «туман в голове», провоцирующий проблемы с памятью и речью. «Кажется, что эта болезнь активизировала патологии, которые могли бы развиться через несколько лет», — делится женщина. Отметим, что о таком последствии коронавируса, как преждевременное старение, говорили и биологи.
По словам Коломби, официально проблемы со здоровьем после ковида не признаются заболеванием, и терапевты не знают, что с ними делать. Женщина хочет создать некоммерческую организацию пациентов и рассылает письма представителям властей.
По данным Университета Хопкинса, к утру 8 декабря мск коронавирусом по всему миру заболели 67,5 миллиона человек, умерли 1,54 миллиона.