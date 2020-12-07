15-минутный видеоспектакль «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» пронес зрителя через историю мировой культуры — историю человечества. На здании Главного штаба друг друга сменяли изображения экспонатов музея — оживающие краснофигурные и чернофигурные вазы, живописные полотна, включая «Юдифь» Джорджоне, а также портреты членов императорской семьи.

Зрителям рассказали, как совершались победы — государственные и личные, всегда начинаясь с инициатив конкретных людей: как Петр I основал русский флот, как Екатерина II в годы разгула оспы подала личный пример двору и опробовала прививку на себе, как научные сотрудники Эрмитажа в Великую отечественную войну спасали экспонаты музея, и как они, стараясь посреди нечеловеческой трагедии и боли оставаться людьми, читали лекции — друг другу…

Свет прожекторов рисовал на здании Главного штаба страшные разрушения, заставляя содрогнуться и представить, как город лишался одного за другим своих шедевров архитектуры. Строки Ольги Берггольц, Булата Окуджавы и, конечно, гимна Эрмитажа — «Атлантов» Александра Городницкого — проникали в сердца зрителей, пока камеры парили над площадью. Петербург, словно замерев в вечернем полумраке, открывал взорам «доминанты» достопримечательностей — Казанского собора, Думы, Дома Книги, Базилики Святой Екатерины. В финале здание Главного Штаба стало подниматься ввысь — атланты подняли его на своих плечах, чтобы открыть зрителям вид на большой праздничный салют.



Зрители делились своими впечатлениями в комментариях на странице «Фонтанки» во ВКонтакте. Созданное видео шоу называли грандиозным, красивым, познавательным и душевным, благодарили за возможность «увидеть хотя бы в эфире» и за то, что город продолжает жить и сопротивляться, сохраняя культурную жизнь — пусть даже в онлайн-режиме.