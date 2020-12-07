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Главврач «ковидной» больницы рассказала, что коронавирус в Петербурге перекинулся на молодежь

Возраст пациентов с COVID-19 в Петербурге снижается. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 7 декабря заявила Татьяна Суровцева, главврач городской больницы № 20, перепрофилированной под коронавирус.

«Действительно, сейчас болеет много молодых людей без сопутствующих заболеваний. Возраст заболевших коронавирусом стал младше», - подчеркнула она (цитата по ТАСС).

По официальным данным, за последние сутки в Петербурге выявили 3741 новый случай заражения коронавирусом, госпитализировали за 24 часа 703 человека. В среднем с начала декабря ежедневно в больницу отправляются около 800 человек с диагнозом COVID-19. Койки в стационарах заполнены более, чем на 90%. Губернатор Александр Беглов не исключил введения полного локдауна в городе. Замглавы комитета по здравоохранению заявил, что следующим шагом властей может стать закрытие плановых или экстренных стационаров и перевод их под ковид.

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Комментарии (6)

perekuz
Возраст не влияет на факт заболевания, только на течение болезни, а вот манера поведения очень даже!
Сапёр
Почему бы не написать какой возраст молодёжи. Всё у нас *военная тайна - патроны на станции*
abitfrosty
Ну вот и посмотрим, как пропагандисты будут сражаться с экспоненциальным ростом.
Теперь господин СпутинкV поидее должен закопаться еще глубже - ближе к ядру Земли.
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