Главврач «ковидной» больницы рассказала, что коронавирус в Петербурге перекинулся на молодежь

Возраст пациентов с COVID-19 в Петербурге снижается. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 7 декабря заявила Татьяна Суровцева, главврач городской больницы № 20, перепрофилированной под коронавирус.



«Действительно, сейчас болеет много молодых людей без сопутствующих заболеваний. Возраст заболевших коронавирусом стал младше», - подчеркнула она (цитата по ТАСС).

По официальным данным, за последние сутки в Петербурге выявили 3741 новый случай заражения коронавирусом, госпитализировали за 24 часа 703 человека. В среднем с начала декабря ежедневно в больницу отправляются около 800 человек с диагнозом COVID-19. Койки в стационарах заполнены более, чем на 90%. Губернатор Александр Беглов не исключил введения полного локдауна в городе. Замглавы комитета по здравоохранению заявил, что следующим шагом властей может стать закрытие плановых или экстренных стационаров и перевод их под ковид.

