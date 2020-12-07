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Актриса Рената Литвинова заболела коронавирусом. «Теперь боюсь ещё больше за всех наших возрастных любимых»

Актриса Рената Литвинова сообщила, что заразилась коронавирусом. Об этом она написала 7 декабря в своем Instagram.

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами , даже с моей мамой - как важно беречь друг друга - я тут же заболела ковидом и теперь боюсь ещё больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных...», - написала Литвинова.

Свое сообщение актриса сопроводила трейлером передачи «Мы собрались, чтобы сказать вам...», в котором известные люди рассуждают о коронавирусе и том, как надо беречь друг друга в нынешней ситуации.

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Комментарии (2)

sha_5e4d8c662c249
И Pop Tops - Mamy Blue 100 раз.
buffalo77
Рената -Ты ИКОНА СТИЛЯ!!" И Вообще ... Здоровья и никаких ...
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