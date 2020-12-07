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Президент Федерации фигурного катания Сергей Чопозов уволился по собственному желанию. Он предлагал платить фигуристам миллионы долларов

Заявление о собственной отставке написал президент федерации фигурного катания Сергей Чопозов. Как стало известно «Фонтанке», 28-летний специалист официально покинет свой пост во вторник, 8 декабря.

В телефонном разговоре Чопозов подтвердил эту информацию.

«Ухожу из-за необходимости больше уделять времени моей госслужбе в Новгородской области. Общественная деятельность на посту президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга не позволяла с максимальной отдачей работать на благо народа и Отечества», - заявил Чопозов.

Напомним, Сергей Чопозов возглавил Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга 3 сентября. Он отметился рядом громких заявлений. В частности, он настаивал на повышении возрастного ценза в фигурном катании и говорил, что фигуристы должны зарабатывать на уровне футболистов и хоккеистов. Подробнее об этих и других инициативах читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Skazochny
Что не щенок, уже президент чего то там...
silakovas@icloud.com
Недолгая карьера. Но наговорить ерунды успел.
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