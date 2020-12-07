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Евро впервые опустился до 89 рублей с 18 сентября

Курс евро на Московской бирже вечером 7 декабря опустился до 89 рублей.

По данным торгов на 19:42, за один евро давали расчетами на «завтра» 89 рублей и 9 копеек, за доллар — 73 рубля 37 копейку. Отечественная валюта отыграла 64 и 74 копейки, соответственно.

Фото: скриншот с https://www.moex.com/

В последний раз за евро давали 89 рублей 18 сентября, а доллар торговался за 73,34 в августе.

Курс ЦБ на 8 декабря - 89,97 рубля за евро и 74,25 рубля за доллар.

Фото: скриншот с https://www.moex.com/

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Комментарии (2)

buffalo77
40 Даешь. Как до возвращения КРЫМА обратно в 2014 году. Пусть убогие забудут, как злобный карлик Хрущев присоединил КРЫМ к УССР.
Skazochny
Рухнул, вдребезги, шах и мат либерасты!
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