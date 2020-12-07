Число граждан РФ, которые допускают возможность вооружённых конфликтов с применением ядерного оружия, падает, но всё равно в это верит больше половины граждан — 53%. Об этом сообщает ФОМ в понедельник, 7 декабря.

При этом доля тех, кто не считает ядерный конфликт возможным, с 2014 года выросла вдвое — с 20% в 2014 году до 39% сейчас. Шесть лет назад военный конфликт с применением ядерного оружия допускали две трети россиян.



Главным государством, которое может себе это позволить, респонденты ФОМ называют США — 37%. В топ-5 «потенциальных агрессоров» попали также Китай (5%), КНДР (3%), страны Запада и НАТО (3%) и Великобритания (2%). При этом в списке оказались и страны, у которых ядерного оружия нет: Украина (1%), Иран (1%), Ирак (1%). А вот России в списке тех, кто может «стереть в радиоактивный пепел» своего оппонента, не оказалось.

