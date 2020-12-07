Число граждан РФ, которые допускают возможность вооружённых конфликтов с применением ядерного оружия, падает, но всё равно в это верит больше половины граждан — 53%. Об этом сообщает ФОМ в понедельник, 7 декабря.
При этом доля тех, кто не считает ядерный конфликт возможным, с 2014 года выросла вдвое — с 20% в 2014 году до 39% сейчас. Шесть лет назад военный конфликт с применением ядерного оружия допускали две трети россиян.
Главным государством, которое может себе это позволить, респонденты ФОМ называют США — 37%. В топ-5 «потенциальных агрессоров» попали также Китай (5%), КНДР (3%), страны Запада и НАТО (3%) и Великобритания (2%). При этом в списке оказались и страны, у которых ядерного оружия нет: Украина (1%), Иран (1%), Ирак (1%). А вот России в списке тех, кто может «стереть в радиоактивный пепел» своего оппонента, не оказалось.
Доля тех, кто считает, что стремиться ко всеобщему ядерному разоружению нужно, выросла за шесть лет в два раза — с 14% до 27%. Но 62% собеседников ФОМ полагают, что к таким вещам стремиться нет необходимости.
В то же время если в 2014 году число тех, кто верит во всеобщее ядерное разоружение в ближайшие 20–30 лет, было втрое меньше, чем число тех, кто в это не верит, то сейчас доли оптимистов и пессимистов отличаются уже лишь на проценты. Всеобщее ядерное разоружение к середине XXI века возможно, считают 36% россиян. 48% полагают обратное.
Лишь 17% респондентов думают, что ядерное оружие Российской Федерации не нужно. Среди 76% уверенных, что оно РФ необходимо, каждый третий говорит, что это «защита, обеспечение безопасности», а каждый пятый — что это «сдерживающий фактор для поддержания равновесия в мире».
Опрос был проведён 20–22 ноября 2020 года среди 1000 совершеннолетних респондентов.