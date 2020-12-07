В Красноярске врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю пациентку

Врачи двух крупных больниц Красноярска — больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны — вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину.
«Жительница Красноярска 1919 года рождения Людмила Щелкунова действительно находилась на лечении в двух наших учреждениях. Поступила она в БСМП, там ее состояние стабилизировали и перевели на долечивание в госпиталь. Сегодня ее выписывают. Еще какое-то время она будет находиться под наблюдением участкового врача», — сообщили 7 декабря РИА Новости в минздраве региона.
В БСМП агентству рассказали, что изначально женщина поступила к ним в состоянии средней степени тяжести, но ее удалось стабилизировать.
Ранее сообщалось, что жительница небольшого города Арденно на севере Италии Мария Орсингер заразилась коронавирусом уже в третий раз. В июле 2020 года женщине исполнился 101 год.