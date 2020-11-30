Жительница Италии в 101 год уже трижды переболела коронавирусом

В первый раз коронавирус у долгожительницы выявили в феврале. Тогда эпидемия COVID-19 в Италии только начиналась, и в Ломбардии, где расположен Арденно, были основные очаги заражения. Как рассказала газете дочь женщины Карла, Марию госпитализировали, но у нее фактически не было температуры, она дышала самостоятельно и легко переносила болезнь.

Жительница небольшого города Арденно на севере Италии Мария Орсингер заразилась коронавирусом уже в третий раз. В июле 2020 года женщине исполнился 101 год. Чувствует она себя при этом хорошо, пишет 30 ноября РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую газету La Provincia di Sondrio.

В сентябре, по приходе второй волны коронавируса, у старушки вновь оказался положительный тест на COVID-19, и ее опять положили в больницу. По словам родных, во второй раз у нее была небольшая температура, но в целом болезнь прошла в довольно легкой форме. В больнице женщина провела 18 дней, удивляя медперсонал тем, как стойко переносит заболевание. После отрицательного теста «бабушку Марию», как ее прозвали в больнице, выписали и вернули в дом престарелых, где та проживает уже 6 лет.

И вот на минувшей неделе родным Марии сообщили, что во время общей проверки на коронавирус ее тест вновь дал положительный результат. В этот раз она оказалась единственной инфицированной. При этом никаких симптомов у женщины не наблюдается и чувствует она себя хорошо.

Мария Орсингер родилась в крестьянской семье 21 июля 1919 года. Тогда как раз бушевала «испанка», но ей она не заболела. Женщина пережила Вторую мировую войну, во время которой вышла замуж, позже родила шестерых и усыновила двух детей мужа от первого брака. Всю жизнь Мария, по словам родных, отличалась отменным здоровьем, и единственное, что беспокоит ее в последние годы, — это глухота.