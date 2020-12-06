За неделю с 30 ноября по 6 декабря в Петербурге в ковидные стационары, по данным комитета по здравоохранению, поместили 5386 пациентов. Для сравнения: неделей ранее их было 5486, а c 16 по 22 ноября — 5024.

«Наблюдаем небольшое снижение числа госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей на 1,85 процента. Хотелось бы надеяться на плато, но ждем результатов следующей недели», — написал глава комитета Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте» 6 декабря.

Среди главных новостей — запуск экспресс-тестов для выявления COVID-19. Такие тесты скорая помощь и городские стационары, не перепрофилированные под коронавирус, начнут применять в начале следующей недели. «На закупку наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 потрачено более 80 млн рублей. Это позволит оперативно, в течение 20 минут, по анализу крови выявлять и изолировать пациентов с коронавирусной инфекцией», — обещает Лисовец.