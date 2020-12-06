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В Петербурге начинают делать экспресс-тесты для выявления COVID-19

За неделю с 30 ноября по 6 декабря в Петербурге в ковидные стационары, по данным комитета по здравоохранению, поместили 5386 пациентов. Для сравнения: неделей ранее их было 5486, а c 16 по 22 ноября — 5024.

«Наблюдаем небольшое снижение числа госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей на 1,85 процента. Хотелось бы надеяться на плато, но ждем результатов следующей недели», — написал глава комитета Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте» 6 декабря.

Среди главных новостей — запуск экспресс-тестов для выявления COVID-19. Такие тесты скорая помощь и городские стационары, не перепрофилированные под коронавирус, начнут применять в начале следующей недели. «На закупку наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 потрачено более 80 млн рублей. Это позволит оперативно, в течение 20 минут, по анализу крови выявлять и изолировать пациентов с коронавирусной инфекцией», — обещает Лисовец.

На этой неделе число центров КТ в Петербурге увеличилось до десяти. В Московском районе начал работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции, созданный на базе Городского противотуберкулезного диспансера, где проводятся КТ-исследования, ЭКГ и анализы на COVID-19.

Новый Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции в Московском районе. Фото со страницы vk.com/lisovets_d
Новый Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции в Московском районе. Фото со страницы vk.com/lisovets_d

Продолжается вакцинация от гриппа. По данным главы комитета по здравоохранению, прививку сделали 3,027 миллиона петербуржцев, то есть более 56% жителей города. Кто не сделал, ещё может успеть: вакцинация закончится во второй половине декабря.

Новый Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции в Московском районе. Фото со страницы vk.com/lisovets_d
Новый Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции в Московском районе. Фото со страницы vk.com/lisovets_d

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Комментарии (8)

Чёрт Опасный
Наконец-то!

Теперь заживём!
USSR_forever
сегодня видел в магазине мужика с приспущенной на лице маской, который шёл и разговаривал по телефону с кем-то из своих приятелей на пол торгового зала: "а у меня жена и дочка лежат 2-й день с температурой дома".... ну норм думаю, в стиле "российской сознательности", сам может тоже является "разносчиком", и попёрся в магаз, вместо того, чтобы заказать всё на дом.... пока вот такие ходят по магазам с приспущенными масками - на плато никто не выйдет...
Monus
Больше тестов, и менше результатов. Mолодцы!
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