У премии «Фонтанки» последний день голосования. Считаные часы остались, чтобы успеть отметить лучшие компании города

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» выходит на финишную прямую. В понедельник в 18:00 голосование будет остановлено. Участники номинаций в одном шаге от того, чтобы получить главный приз.

В одиннадцати номинациях премии — горячая пора. Три месяца напряженной борьбы за право называться лучшим из лучших подходят к концу. Десятки тысяч петербуржцев уже определись со своим выбором и отметили тех, кого считают самыми достойными. Но еще есть шанс повлиять на исход голосования и вырвать победу в последний момент.



Многие компании приложили серьезные усилия для того, чтобы оказаться первыми: проводили конкурсы в своих пабликах в соцсетях, использовали промоматериалы для привлечения сторонников и обещали своим преданным поклонникам устроить большой праздник в честь победы. Все это дало результаты. У наиболее активных номинантов — самые большие шансы на победу, но конкуренция очень высоко подняла планку, и сейчас самое время для последнего рывка.

Вот номинации, в которых определяются лучшие городские компании и проекты:

Банк

Служба доставки

Вуз

Бар и ресторан

Арт-пространство

Бизнес-центр и коворкинг

Строительная компания

Сделано в Петербурге

Лучший работодатель

Бизнес-старт года

Почти во всех номинациях идет напряженная борьба за лидерство. К примеру, в «Барах и ресторанах», которые собрали наибольшее число отданных за участников голосов, в последние дни было особенно жарко: лидеры менялись по несколько раз за день.

Огромное напряжение — в номинациях «Сделано в Петербурге», «Арт-Пространство» и «Бизнес-старт года». Там победитель будет определяться в самую последнюю минуту, и каждый голос будет иметь значение.



Высока конкуренция в «Строительных компаниях», «Лучшем работодателе», «Вузах», «Банках» и «Службах доставки». В этих крайне важных для города номинациях также до конца пока не ясно, кто станет победителем, и у каждого из петербуржцев еще есть время, чтобы помочь участникам одержать победу.

И особая номинация — «Человек года», в которой петербуржцы голосуют за тех, кто внес вклад в развитие науки и культуры, продвигал важнейшие общественные инициативы, совершал научные открытия и спасал других. При том что каждый из финалистов уже доказал свое право на признание, петербуржцам необходимо определить, кто же в итоге получит главный приз «Фонтанки».

Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2. Компания третий год поддерживает премию «Признание и Влияние» в Санкт-Петербурге. В этом году представители компании вошли в состав экспертного совета номинации. В компании уверены, что люди — основа любого дела и достижения, а этот год показал наивысшую ценность профессионализма во всех сферах нашей жизни.



Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея. Победители в 11 номинациях будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». 14 декабря на торжественной церемонии и в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» мы назовем победителей — тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Партнеры премии «Признание и Влияние — 2020»:

Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» — СРО А «Объединение строителей СПб»

Партнер номинации «Бизнес-старт» — АО «СМП Банк»

Партнер номинации «Лучший работодатель» — ИК «Евроинвест»

Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2

Партнер премии — компания РСТИ (Росстройинвест)

Партнер премии — холдинг SETL GROUP

