Фейс-контроль и план по нейтрализации. В Смольном назвали новые правила согласования культурных мероприятий 50+

С 4 декабря, согласно новым коронавирусным ограничениям, заполняемость зала не должна превышать 25%. При этом максимально допустимое количество посетителей чиновники определяют сами, исходя из конструктивных и иных особенностей площадки.

Комитет по культуре выпустил новую редакцию порядка согласования проведения культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 человек. Теперь организаторам нужно будет обосновать количество посетителей и придумать план действий на случай нарушения новых правил. Об этом петербургский комитет по культуре сообщает 6 декабря в соцсетях.

Теперь на этапе согласования они проверят, насколько QR-код соответствует типу события или виду деятельности заявителя, попросят обосновать численность участников и назвать их возраст — попасть на концерты и спектакли можно будет только с 16 лет, также нужно будет предъявить план по устранению возможных нарушений и запретов. Если организацией мероприятия занимаются третьи лица, понадобятся копии изображений их OR-кода.

Подать заявки на не запрещенные городом концерты, спектакли и другие шоу с 30 декабря по 15 января можно не позднее 20-го числа. На ранее согласованные мероприятия чиновники также могут запросить дополнительные документы.

В начале декабря Роспотребнадзору удалось доказать в суде, что концерт рэпера Басты в Ледовом дворце в Петербурге прошёл с нарушениями, не допустимыми в период коронавируса. Суд назначил спортплощадке штраф в 480 тысяч рублей, но закрывать не стал. Почему — рассказывала «Фонтанка».