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Нападающий «Зенита» Дриусси: Я играю на дерьмовой позиции три года и устал от этого. Готов уйти в любой момент

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси высказал недовольство своей ролью в петербургской команде.

Как передает сайт Tycsports.com 6 декабря, об этом спортсмен заявил во время видеострима. «Я очень скучаю по «Риверу» (родному клубу Дриусси. — Прим. ред.), я скучаю по игре на позиции нападающего... Очень скучаю. Я играю на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого. Я готов вернуться в любой момент. Я уже не могу», — заявил Дриусси.

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси играет за «Зенит» с 2017 года. До этого момента он выступал за «Ривер Плейт», воспитанником которого и является.

В текущем сезоне он отыграл 9 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Комментарии (5)

Antivse
Все он правильно сказал, он нападающий, его пригласили как нападающего, он хочет играть нападающего. И к нему претензии могли бы быть в случае его неудачной игры на своей позиции, а так он время только теряет.
Из крайних полузащитников получались очень хорошие нападающие (Кристина начинал на правом фланге, да и Месси тоже не был чистым форвардом изначально), а наоборот я чего-то не припомню такого масштаба игроков.
Плюс дебильный лимит.
По итогу надо отпустить парня или дать ему играть на его позиции.
Alkaline
Погодите, этот нападающий играет на дерьмовой позиции нападающего? Я ничего не понял. Или в Зените дерьмово? Или в России?
Krotov
Совсем уже зажрался паренек!
Бабла ему отгружают немеренно, а игру он показывыет на троечку!!!
Устал малышь, ах ах, как же так я нехрена не забиваю, мне скучно и холодно!
Заработал на всю жизнь, толком ничего и не показав , теперь в тепло на Родину мячик погонять!
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