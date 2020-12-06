Нападающий «Зенита» Дриусси: Я играю на дерьмовой позиции три года и устал от этого. Готов уйти в любой момент

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси высказал недовольство своей ролью в петербургской команде.

Как передает сайт Tycsports.com 6 декабря, об этом спортсмен заявил во время видеострима. «Я очень скучаю по «Риверу» (родному клубу Дриусси. — Прим. ред.), я скучаю по игре на позиции нападающего... Очень скучаю. Я играю на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого. Я готов вернуться в любой момент. Я уже не могу», — заявил Дриусси.

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси играет за «Зенит» с 2017 года. До этого момента он выступал за «Ривер Плейт», воспитанником которого и является.