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На машине посольства Молдавии в России пытались вывезти контрабанду

Автомобиль посольства Молдавии в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза контрабанды.

Как сообщается 6 декабря на сайте молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции, крупную партию анаболиков нашли в грузовом отсеке микроавтобуса, выезжавшего из страны через таможенный пост Паланка.

Спецоперацию провели служба информации и безопасности совместно с таможней Молдовы «в отношении транспортного средства с дипломатическими номерами, выданными посольству Республики Молдова в Российской Федерации».

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