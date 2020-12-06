«Фонтанка» покажет, как световое шоу преображает Дворцовую площадь

3d-mapping шоу «Образы Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» из-за эпидемиологической ситуации в Петербурге пройдет онлайн. «Фонтанка» покажет световой спектакль пять раз.



Онлайн-шоу можно увидеть на «Фонтанке» 6 декабря, трансляцию будем вести каждый час, с 17.00 до 21.00. Захватывающие сюжеты, изображенные на экспонатах Эрмитажа и в его архитектурном убранстве, а также эпизоды реальной истории музея предстают на фасадах здания Главного штаба.

«От Демосфена до Юдифи, от Петра Великого до героев Бородино, от царственных обитателей Зимнего дворца до его героических хранителей в годы ленинградской блокады», — рассказывают создатели представления о его сценарии.