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«Фонтанка» покажет, как световое шоу преображает Дворцовую площадь

Фото: предоставлено организаторами

3d-mapping шоу «Образы Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» из-за эпидемиологической ситуации в Петербурге пройдет онлайн. «Фонтанка» покажет световой спектакль пять раз.

Онлайн-шоу можно увидеть на «Фонтанке» 6 декабря, трансляцию будем вести каждый час, с 17.00 до 21.00. Захватывающие сюжеты, изображенные на экспонатах Эрмитажа и в его архитектурном убранстве, а также эпизоды реальной истории музея предстают на фасадах здания Главного штаба.

«От Демосфена до Юдифи, от Петра Великого до героев Бородино, от царственных обитателей Зимнего дворца до его героических хранителей в годы ленинградской блокады», — рассказывают создатели представления о его сценарии.

предоставлено организаторами

Чтобы зрители могли почувствовать себя прямо на месте событий, организаторы показа провели комбинированные съемки с разных ракурсов — это делает световое представление еще более динамичным. А над тем, чтобы оно было визуально красивым, старалась французская команда Cosmo AV, рисовавшая объемную видеографику.

Видеоспектакль включает фрагменты мемуаров и великие поэтические строки — Пушкина, Лермонтова, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Дудина, Евтушенко, Окуджавы. Музыкальное сопровождение объединит известные сочинения различных стилей и эпох.

Фото: предоставлено организаторами
© Фонтанка.Ру

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