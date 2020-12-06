В квартире на Будапештской прорвало трубу с горячей водой. Жильцов госпитализировали с ожогами

ЧП, в результате которого двоим горожанам понадобилась медицинская помощь, произошло минувшим утром во Фрунзенском районе. Об этом 6 декабря «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По предварительной информации, в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома № 4 по Будапештской улице, произошел прорыв трубы с горячей водой. Прибывшие на место происшествия специалисты перекрыли стояк в подвале.

В результате пострадали двое: 81-летняя женщина и 56-летний мужчина. Их госпитализировали с ожогами первой степени. В настоящий момент они находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.