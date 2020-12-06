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Ковидную статистику в Петербурге пополнили 47 смертей. И в городе, и в России показатели ниже вчерашних

За последние сутки в Петербурге подтверждены 47 смертей от коронавируса. Об этом 6 декабря сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф». Это меньше, чем вчера, когда в статистику внесли 58 случаев.

Таким образом, общее число умерших от ковида горожан увеличилось до 5 830.

По России летальных исходов тоже меньше, чем вчера: 457 против 508. Их общее количество выросло до 43 141.

За всё время от коронавируса вылечились 1 937 738 жителей России, в том числе за последние сутки: 21 342 в стране в целом и 1903 в Петербурге.

Число заболевших коронавирусом за сутки вновь превысило 3,7 тыс. человек, а в России — 29 тысяч. Это очередной рекорд. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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