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Исследователи научились диагностировать ковид с помощью смартфона

В экспресс-диагностике COVID-19 поможет видеокамера обычного смартфона. Учёные из калифорнийских университетов в Беркли и Сан-Франциско разработали тестер, совместимый со всеми гаджетами.

Как передаёт 5 декабря ТАСС со ссылкой на научный журнал Cell, тест длится не более получаса. Он базируется на так называемой технологии CRISPR-Cas, когда РНК обнаруживается напрямую за счёт связи с ферментом Cas13, без использования сложного механизма определения ПЦР. Анализ не только определит, есть ли в организме вирус SARS-CoV-2, но и сколько его.

«Мы разработали простой, по сути, тестер, использование которого освобождает от необходимости задействовать сложное и дорогостоящее оборудование, — подчеркнул ведущий автор разработки, биоинженер из Калифорнийского университета Беркли Дениэл Флетчер. — Наше изобретение показало, что теперь клиницисты могут быстро произвести анализ, взяв обычный мазок из носоглотки, сфотографировать его и поднести к чувствительному датчику тестера».

Тестер — это корпус с окошком, в котором размещен флуоресцентный детектор. Сверху на линзу помещают смартфон, и запускается процесс поиска вируса. «Упрощение техники тестирования позволит разместить детекторы в аптеках, поликлиниках, в приемных покоях больниц. Последнее наше устройство лишено самого телефона, а использует только его видеокамеру, что облегчает и удешевляет тестирование, — отмечается в сообщении. — Определение ПЦР важно, но это длительный процесс. Мы же стараемся идти по короткой дороге».

Флетчер с коллегами два года назад создали похожую методику экспресс-диагностики ВИЧ практически в бытовых условиях. Пандемия коронавируса сподвигла их на новую разработку. Теперь они намерены адаптировать методику к обнаружению и других вирусов.

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Комментарии (4)

260551481
Так что там с охулиардом для Толика ржавого? Фонтанеры тщательно скрывают...
Alex000
Функция random() в случае ковида выдаёт достаточно достоверные результаты?
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