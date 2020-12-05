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Камера сняла, как на Новочеркасском «Газель» невозмутимо врезалась сначала в автобус, а потом в столб

Грузовая «Газель» и городской автобус №191 столкнулись днём 5 декабря на перекрёстке Новочеркасского и Рижского проспекта.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель «Газели» не убедился в безопасности и не пропустил автобус. ДТП попало на камеру, однако сигнал светофора почти не различим.

«Пострадавших нет. У водителя «Газели» четкое убеждение, что он ехал на зеленый», - отмечают в группе.

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Комментарии (3)

Dmitry_Vasiliev
Как же бесят эти понаехавшие авторы статей, совершенно не знающие город: ИДИОТЫ, хоть бы на карту глянули - там Рижская УЛИЦА, а не проспект! Проспект с таким названием находится (как тут уже другие правильно написали) недалеко от Балтийского вокзала, а вовсе не в Красногвардейском районе!
Men13
Рижский проспект он ближе к Балтийской а Новочеркасский проспект у метро Новочеркасская на другом берегу Невы. Автор Фонтанки судя по всему иногородний. Кризис...
Zloi_prohozhiy
подобные камеры в 2020 году - просто позор.
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