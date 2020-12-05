Черчесов назвал лучших молодых футболистов России. Игрокам «Зенита» в его топе места не нашлось

Представители сборной России по футболу приняли участие в голосовании в рамках премии «Первая пятерка», организованной Детской футбольной лигой. В частности, свой топ лучших молодых игроков РПЛ 2020 года назвал главный тренер Станислав Черчесов.
Первое место занял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, второе — защитник «Динамо» Роман Евгеньев, места с третьего по пятое — полузащитники Данил Глебов («Ростов»), Наиль Умяров («Спартак») и Станислав Магкеев («Локомотив»). Игрокам «Зенита» в списке Черчесова места не нашлось.
В итоге именно защитник ЦСКА Дивеев забрал главный приз премии. Всего в голосовании приняли участие 100 человек из числа руководителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ведущих футбольных клубов, известных тренеров, экспертов, представителей СМИ.
Премия «Первая пятерка» вручается лучшему молодому игроку РПЛ не старше 21 года.