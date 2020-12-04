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С новой должностью Чубайс достиг гармонии

Анатолий Чубайс оценил свое эмоциональное состояние после того как его назначили спецпредставителем по вопросам устойчивого развития. Ему интересно.

Назначение Чубайс оценил на своей странице в Facebook 4 декабря. «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал чиновник.

Ранее стало известно, что он станет специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) — процесс экономических и социальных изменений, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей. Большое значение в концепции устойчивости играет сохранение климата и экологическая нейтральность.

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Комментарии (8)

1st.spb
Любая должность "по связям с общественностью" - должность-отстойник. Припрятали товарища. То ли далеко отпускать не хотят, но проверки грядут, то ли курс наметили на вылет.
ahiir
Странно, если бы такого человека Путин решился оставить
без хлебной должности...
OldObyvatel
Будет стараться отбелить черного кобеля перед мировым сообществом.
Короче, коробка из-под ксерокса, для заноса нужным людям.
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