С новой должностью Чубайс достиг гармонии

Анатолий Чубайс оценил свое эмоциональное состояние после того как его назначили спецпредставителем по вопросам устойчивого развития. Ему интересно.



Назначение Чубайс оценил на своей странице в Facebook 4 декабря. «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал чиновник.



Ранее стало известно, что он станет специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

