Голикова: Мы никогда не скрывали смертность, но с Росстатом данные могут расходиться

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что и оперативный штаб, и Росстат предоставляют достоверные данные о смертности из-за коронавируса. Они могут отличаться, но Россия никогда не скрывала реальности смертности.



«И весной, и сейчас отдельные иностранные уважаемые СМИ, которые работают на территории РФ, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в РФ недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, который я возглавляю, Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные. Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», — заявила она на правительственном брифинге 4 декабря.