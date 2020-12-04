Голикова: Мы никогда не скрывали смертность, но с Росстатом данные могут расходиться

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что и оперативный штаб, и Росстат предоставляют достоверные данные о смертности из-за коронавируса. Они могут отличаться, но Россия никогда не скрывала реальности смертности.
«И весной, и сейчас отдельные иностранные уважаемые СМИ, которые работают на территории РФ, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в РФ недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, который я возглавляю, Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные. Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», — заявила она на правительственном брифинге 4 декабря.
По словам чиновницы, в ежедневную статистику оперштаба по смертности попадают случаи, когда причиной смерти точно стал коронавирус — и дополнительная экспертиза не нужна. А Росстат публикует сводные данные: туда попадают и цифры из оперативной статистики, и случаи больных коронавирусом, причиной смерти которых стало другое заболевание, поэтому они и не сходятся.
Ранее Голикова заявила, что заболеваемость в Карелии и Петербурге превышает среднероссийский показатель более чем в два раза. По данным оперштаба, с начала пандемии в Северной столице умерли 5725 человек, из которых 57 добавились за последние сутки.