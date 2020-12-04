Девочку из Всеволожска, мать которой зарубил отец, увезли за границу

Больше двух недель провела в социально-реабилитационном центре во Всеволожске пятилетняя девочка, которую без матери оставил отец. От обвиняемого в убийстве родителя её теперь отделяет граница.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации Всеволожского района Ленобласти 4 декабря, дочку Шпаков из реабилитационного центра передали брату погибшей Елены, который приехал за племянницей из Молдовы.



Его приезд и сбор необходимых справок осложнили коронавирусные ограничения, однако на прошлой неделе он уже был в Петербурге с документами от органов опеки по своему месту жительства. Вопросов у областных служб к ним не возникло, мужчина оформил опеку. В России он решил не задерживаться: в администрации добавляют, что на момент приезда у него уже были обратные билеты.

