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Девочку из Всеволожска, мать которой зарубил отец, увезли за границу

Больше двух недель провела в социально-реабилитационном центре во Всеволожске пятилетняя девочка, которую без матери оставил отец. От обвиняемого в убийстве родителя её теперь отделяет граница.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Всеволожского района Ленобласти 4 декабря, дочку Шпаков из реабилитационного центра передали брату погибшей Елены, который приехал за племянницей из Молдовы.

Его приезд и сбор необходимых справок осложнили коронавирусные ограничения, однако на прошлой неделе он уже был в Петербурге с документами от органов опеки по своему месту жительства. Вопросов у областных служб к ним не возникло, мужчина оформил опеку. В России он решил не задерживаться: в администрации добавляют, что на момент приезда у него уже были обратные билеты.

Отец ребёнка — 52-летний Сергей Шпак — 13 ноября отправлен в изолятор по делу об убийстве. По данным следствия, за два дня до этого он выстрелил в лицо своей жене Елене, а потом добил её топором. Женщина погибла в торговом центре «Лидер» во Всеволожске, где располагался её маникюрный салон. Девочка в это время была в детском саду.

Знакомые и коллеги убитой рассказали, что отношения супругов разладились и дело шло к разводу. Муж заявлял, что хочет вернуть Елену, но способы выбирал неподходящие: женщина жаловалась на угрозы и обращалась в полицию после того, как Сергей насильно обрезал ей волосы.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Повезло ребёнку, что в Молдавию переправили, а не в ЕС или, того хуже, в США.
Закон Димы Яковлева стоит на страже русских сирот!
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