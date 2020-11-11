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11.11.2020 19:42
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Убили — можете приходить. Больше полугода Всеволожск смотрел, как тракторист пытается вернуть жену

Дверь отделяла сотрудницу салона в торговом центре в областном Всеволожске от вооружённого мужчины, который в разгар рабочего дня убивал свою жену. Это был едва ли не рядовой визит, который мало чем отличался от предыдущих.

место преступления — торговый центр «Лидер» во Всеволожске, в котором произошло убийство&nbsp;Елены Шпак
место преступления — торговый центр «Лидер» во Всеволожске, в котором произошло убийство Елены ШпакФото: скриншот видео СК РФ

Подробности случившегося 11 ноября в ТЦ на Магистральной улице «Фонтанке» рассказала сотрудница маникюрного салона, который расположен напротив «Студии красоты Елены Шпак». Его 36-летняя хозяйка около двух часов дня погибла после нескольких выстрелов в лицо из травматической «Осы» и, по предварительной информации, множественных ударов топора.

По подозрению в убийстве задержан 52-летний Сергей. Он женат на погибшей, ещё до марта вместе с ней жил в десятиэтажке напротив торгового центра. Пара воспитывает общую пятилетнюю дочь, у обоих есть дети от предыдущего брака. По словам знакомых, отношения Сергея и Елены длятся около семи лет. В соцсетях женщина делилась фотографиями с регистрации брака в декабре 2017 года.

С началом пандемии в семье произошёл разлад. Знакомые говорят, что Елена взяла дочь, уехала на съёмную квартиру и инициировала развод. На её рабочем месте не раз видели адвоката, к нему же она якобы посылала супруга. Сергей к разрыву отношений оказался не готов и всеми силами будто бы пытался их восстановить. Его регулярно встречали у детского сада, где он искал общения с дочерью, видели в коридорах торгового центра.

«Он тракторист. Очень общительный. Казался |приятным| — или разыгрывал из себя хорошего. Мы детей в один детский сад водим. Он как-то жаловался мне на Елену. Говорил, что неправильно так: сначала первой жене квартиру оставил, теперь вторая хочет развода и оставить его без всего. У них, кажется, совсем недавно квартиру во Всеволожске достроили», — рассказывает знакомая Елены.

Первый этаж ТЦ «Лидер» занимает супермаркет «Магнит», второй отдан под кабинеты косметологических салонов: брови, ресницы, маникюр, шугаринг. Их разбавляют фотостудия и ателье. Арендаторы не один месяц наблюдали за семейным конфликтом Елены и Сергея. Дневной охраны в торговом центре не замечено, но есть камеры наблюдения. Казалось, что мужчина будто специально выясняет отношения под ними.

«Обычно приходил, просил вернуться к нему. Говорил о дочери, которой нужна полная семья. Один раз почти мутузил её в коридоре: забирал какие-то документы — то ли на квартиру, то ли на машину, то ли паспорт. Она же из Молдовы — хотела российское гражданство. Вроде бы недавно получила вид на жительство», — рассказывают коллеги по ТЦ.

В среду Сергея увидели около половины второго дня, внимания особо не обратили. Он остановил жену в коридоре, последний разговор состоялся там же.

«Она его спросила: «Мол, что пришёл?» Он ответил стандартное: «Поговорить». Просил вернуться в семью с «пожалуйста» и «давай поговорим по-хорошему». И тут она его прервала «Почему ты так дышишь?.. Что в пакете?» Я услышала, как он попросил: «Дай хотя бы поцелую». А дальше всё произошло за секунды. Она закричала: «Помогите, убивают!» Тут же шум — вроде выстрелы, всё заволокло дымом, сработала сигнализация. Мы в коридор, но его уже нет. Пока звонили в полицию, в администрацию — минут 10–15 прошло. Работа на этом, естественно, закончилась», — рассказала «Фонтанке» одна из сотрудниц.

Сергей успел сбежать из торгового центра, но его задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, обвинение пока не предъявлено. Знакомые с перипетиями семейных отношений сразу вспомнили их кульминацию: после 20-х чисел октября муж зазвал Елену в квартиру под предлогом забрать зимние вещи, в том числе детские, из квартиры и силой обрезал ей косу. От волос ниже пояса осталось неровное каре. Женщина написала заявление в полицию, как будто искала охрану. Полиция в уголовном деле отказала, 11 ноября главк официально заявляет, что об угрозах в свой адрес Елена не сообщала. На прошлой неделе ей исполнилось 36 лет, в отличие от прошлого года, когда она хвасталась шевелюрой, фотографий с праздника в соцсетях нет.

В администрации Всеволожского района «Фонтанке» сообщили, что пока Сергей объясняет мотивы своего поступка, его пятилетнюю дочь забрали из детского сада в спеццентр. Дальнейшая судьба девочки на данный момент неизвестна.

Трагедия с Еленой Шпак возобновила в социальных сетях дискуссию о домашнем насилии. «Знаете, я ушла от мужа в конце августа, и он тоже ходит и угрожает мне. Разбил машину, украл паспорт, много чего ещё делает. Написала три заявления, но никто ничего не делает. Ходит каждый день, сегодня заявил, что, если не вернёшься, заберу всё и даже жизнь. Поэтому в России так: нет тела — нет дела», — комментирует случившееся петербурженка Алина. Заявления, как говорит, писала в 75-й и 23-й отделы, но сейчас живёт на авось, потому что уже ничего не ждёт.

11 ноября Генпрокуратура отрапортовала о завершении расследования дела о нападении на женщину в Невском районе Петербурга. В марте 35-летний водитель «Киа Рио» переехал свою бывшую жену — мать троих его детей. Её госпитализировали с множественными травмами, в том числе практически оторванным пальцем левой кисти. Женщину успели спасти, дело направлено в суд по статье о покушении на убийство.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

место преступления — торговый центр «Лидер» во Всеволожске, в котором произошло убийство&nbsp;Елены Шпак
место преступления — торговый центр «Лидер» во Всеволожске, в котором произошло убийство Елены ШпакФото: скриншот видео СК РФ

В 2017 году в России приняли закон о декриминализации домашнего насилия. Вместо колонии семейных тиранов решено исправлять штрафами. Побои переместились в один ряд с неуплатой алиментов и мелким хищением. В Следственном комитете признали, что гуманизация законодательства обернулась ростом зарегистрированных фактов насилия в семье. Согласно прошлогоднему опросу, лично с побоями «по-родственному» сталкивался каждый третий.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

Grabber_5e4cdeaf8ac87
Вот интересно очень даже сильно, а зачем вы женщины заводите отношения, да еще потом выходите замуж и рожаете детей от таких идиотов, которые вас кулаками мутузят??? Дуры чтоль совсем на всю свою женскую натуру, думаете, что опосля свадьбы или опосля рождения ребенка общего он тут же мгновенно исправится и изменится и станет добрым белым и пушистым-препушистым??? :-)))
мухомор
Все дружно говорим спасибо нашей думе, спасибо Единой России за декриминализацию домашнего насилия. Теперь у нас всё скрепно, как того хотел Владимир Михайлович Гундяев. Домочадцев можно колотить, унижать и иногда, по особым случаям даже убивать. Последнее РПЦ особенно интересно, т.к. на отпевании можно заработать. Всё на благо прихода.
Плугину за своих подчинённых стыдно, конечно, не будет. Наоборот. Возгордиться и орден потребует. Ведь на этот раз почти без расчленёнки. Просто порубал. Для Плугина это уже положительная, позитивная статистика.
Ну и да, лахта-боты усиленно работают над размыванием темя убийства. Дамочка-то ведь и сама виновата. И возраст и приезжая и детей о первого брака на родине оставила. Неправильная она какая-то. Давайте лучше о ней пишите ,чем об очередном бытовом убийстве, которое можно было предотвратить. В другой стране.
spb7771250
Ну, если верить тексту про детей от прошлого брака, гражданин подтвердил заповедь не связываться с РСП. Он, видимо, думал, что какой-то особенный, а оказавшись в ряду очередных бывших не справился с "психологическим", так сказать, "напряжением". Ребенка жаль, и суд, конечно, не даст ему года 3 с отсрочкой до совершеннолетия ребенка, как, наверное, суд бы поступил в случае убийства наоборот.
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