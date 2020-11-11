Убили — можете приходить. Больше полугода Всеволожск смотрел, как тракторист пытается вернуть жену

Дверь отделяла сотрудницу салона в торговом центре в областном Всеволожске от вооружённого мужчины, который в разгар рабочего дня убивал свою жену. Это был едва ли не рядовой визит, который мало чем отличался от предыдущих.

место преступления — торговый центр «Лидер» во Всеволожске, в котором произошло убийство Елены Шпак Фото: скриншот видео СК РФ

Подробности случившегося 11 ноября в ТЦ на Магистральной улице «Фонтанке» рассказала сотрудница маникюрного салона, который расположен напротив «Студии красоты Елены Шпак». Его 36-летняя хозяйка около двух часов дня погибла после нескольких выстрелов в лицо из травматической «Осы» и, по предварительной информации, множественных ударов топора.

По подозрению в убийстве задержан 52-летний Сергей. Он женат на погибшей, ещё до марта вместе с ней жил в десятиэтажке напротив торгового центра. Пара воспитывает общую пятилетнюю дочь, у обоих есть дети от предыдущего брака. По словам знакомых, отношения Сергея и Елены длятся около семи лет. В соцсетях женщина делилась фотографиями с регистрации брака в декабре 2017 года.



С началом пандемии в семье произошёл разлад. Знакомые говорят, что Елена взяла дочь, уехала на съёмную квартиру и инициировала развод. На её рабочем месте не раз видели адвоката, к нему же она якобы посылала супруга. Сергей к разрыву отношений оказался не готов и всеми силами будто бы пытался их восстановить. Его регулярно встречали у детского сада, где он искал общения с дочерью, видели в коридорах торгового центра.

«Он тракторист. Очень общительный. Казался |приятным| — или разыгрывал из себя хорошего. Мы детей в один детский сад водим. Он как-то жаловался мне на Елену. Говорил, что неправильно так: сначала первой жене квартиру оставил, теперь вторая хочет развода и оставить его без всего. У них, кажется, совсем недавно квартиру во Всеволожске достроили», — рассказывает знакомая Елены.

Первый этаж ТЦ «Лидер» занимает супермаркет «Магнит», второй отдан под кабинеты косметологических салонов: брови, ресницы, маникюр, шугаринг. Их разбавляют фотостудия и ателье. Арендаторы не один месяц наблюдали за семейным конфликтом Елены и Сергея. Дневной охраны в торговом центре не замечено, но есть камеры наблюдения. Казалось, что мужчина будто специально выясняет отношения под ними.



«Обычно приходил, просил вернуться к нему. Говорил о дочери, которой нужна полная семья. Один раз почти мутузил её в коридоре: забирал какие-то документы — то ли на квартиру, то ли на машину, то ли паспорт. Она же из Молдовы — хотела российское гражданство. Вроде бы недавно получила вид на жительство», — рассказывают коллеги по ТЦ.

В среду Сергея увидели около половины второго дня, внимания особо не обратили. Он остановил жену в коридоре, последний разговор состоялся там же.

«Она его спросила: «Мол, что пришёл?» Он ответил стандартное: «Поговорить». Просил вернуться в семью с «пожалуйста» и «давай поговорим по-хорошему». И тут она его прервала «Почему ты так дышишь?.. Что в пакете?» Я услышала, как он попросил: «Дай хотя бы поцелую». А дальше всё произошло за секунды. Она закричала: «Помогите, убивают!» Тут же шум — вроде выстрелы, всё заволокло дымом, сработала сигнализация. Мы в коридор, но его уже нет. Пока звонили в полицию, в администрацию — минут 10–15 прошло. Работа на этом, естественно, закончилась», — рассказала «Фонтанке» одна из сотрудниц.



Сергей успел сбежать из торгового центра, но его задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, обвинение пока не предъявлено. Знакомые с перипетиями семейных отношений сразу вспомнили их кульминацию: после 20-х чисел октября муж зазвал Елену в квартиру под предлогом забрать зимние вещи, в том числе детские, из квартиры и силой обрезал ей косу. От волос ниже пояса осталось неровное каре. Женщина написала заявление в полицию, как будто искала охрану. Полиция в уголовном деле отказала, 11 ноября главк официально заявляет, что об угрозах в свой адрес Елена не сообщала. На прошлой неделе ей исполнилось 36 лет, в отличие от прошлого года, когда она хвасталась шевелюрой, фотографий с праздника в соцсетях нет.

В администрации Всеволожского района «Фонтанке» сообщили, что пока Сергей объясняет мотивы своего поступка, его пятилетнюю дочь забрали из детского сада в спеццентр. Дальнейшая судьба девочки на данный момент неизвестна.

Трагедия с Еленой Шпак возобновила в социальных сетях дискуссию о домашнем насилии. «Знаете, я ушла от мужа в конце августа, и он тоже ходит и угрожает мне. Разбил машину, украл паспорт, много чего ещё делает. Написала три заявления, но никто ничего не делает. Ходит каждый день, сегодня заявил, что, если не вернёшься, заберу всё и даже жизнь. Поэтому в России так: нет тела — нет дела», — комментирует случившееся петербурженка Алина. Заявления, как говорит, писала в 75-й и 23-й отделы, но сейчас живёт на авось, потому что уже ничего не ждёт.



11 ноября Генпрокуратура отрапортовала о завершении расследования дела о нападении на женщину в Невском районе Петербурга. В марте 35-летний водитель «Киа Рио» переехал свою бывшую жену — мать троих его детей. Её госпитализировали с множественными травмами, в том числе практически оторванным пальцем левой кисти. Женщину успели спасти, дело направлено в суд по статье о покушении на убийство.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

