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11.11.2020 17:40
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Следком показал кадры из торгового центра под Петербургом, где муж убивал хозяйку маникюрного салона

Убийство жительницы Всеволожского района Ленобласти запечатлели камеры видеонаблюдения торгового центра, на втором этаже которого находился её маникюрный салон. Видео 11 ноября показывает областной Следственный комитет.

Как ранее сообщала «Фонтанка», днем 11 ноября в ТЦ «Лидер» во Всеволожске 36-летняя хозяйка маникюрного салона встретилась со своим 52-летним супругом. По предварительной информации, мужчина несколько раз выстрелил ей в лицо из травматической «Осы», нанёс множественные удары топором и сбежал.

Полиция задержала его неподалеку от торгового центра.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

ulli
Это каким надо быть мутантом ,чтобы не понимать , что ребёнок сиротой останется .
Кровокрас
не расчленил уже плюс.
а так то разница в возрасте критичная, нашел бы себе бабку и горя не знал.
spb7771250
Не оправдываю, но знатно, видимо, она ему жизнь загубила.
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