Следком показал кадры из торгового центра под Петербургом, где муж убивал хозяйку маникюрного салона
Убийство жительницы Всеволожского района Ленобласти запечатлели камеры видеонаблюдения торгового центра, на втором этаже которого находился её маникюрный салон. Видео 11 ноября показывает областной Следственный комитет.
Как ранее сообщала «Фонтанка», днем 11 ноября в ТЦ «Лидер» во Всеволожске 36-летняя хозяйка маникюрного салона встретилась со своим 52-летним супругом. По предварительной информации, мужчина несколько раз выстрелил ей в лицо из травматической «Осы», нанёс множественные удары топором и сбежал.
Полиция задержала его неподалеку от торгового центра.