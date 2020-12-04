О толкучке на Басте в Ледовом Роспотребнадзор узнал из «Пикабу»

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора узнали о нарушениях коронавирусных запретов в Ледовом дворце через три дня после концерта Басты. Их начальник стала заложницей сведений, собранных её подчиненными с информационно-развлекательных сайтов.



В суде Невского района Роспотребнадзор 4 декабря был представлен специалистом Артемом Юшевым, и благодаря его наступательности Ледовый дворец получил штраф 480 тысяч рублей, как сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

За трое суток до процесса в Невском и через три дня после концерта Басты, вечером 30 ноября, Юшев, находясь в рабочем кабинете № 112 петербургского управления Роспотребнадзора на Стремянной улице, дождался окончания рабочего дня и в 18:00 открыл Интернет.