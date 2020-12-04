О толкучке на Басте в Ледовом Роспотребнадзор узнал из «Пикабу»

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора узнали о нарушениях коронавирусных запретов в Ледовом дворце через три дня после концерта Басты. Их начальник стала заложницей сведений, собранных её подчиненными с информационно-развлекательных сайтов.
В суде Невского района Роспотребнадзор 4 декабря был представлен специалистом Артемом Юшевым, и благодаря его наступательности Ледовый дворец получил штраф 480 тысяч рублей, как сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
За трое суток до процесса в Невском и через три дня после концерта Басты, вечером 30 ноября, Юшев, находясь в рабочем кабинете № 112 петербургского управления Роспотребнадзора на Стремянной улице, дождался окончания рабочего дня и в 18:00 открыл Интернет.
«При осмотре сайтов «Пикабу», Youtube установлено, что на концерте исполнителя «Баста» в ОАО «Дворец спорта» зрители не использовали СИЗ и не соблюдали социальную дистанцию, ОАО не обеспечило просмотр мероприятий исключительно на зрительских местах», — запротоколировал специалист свои действия.
О Басте Интернет уже вовсю гудел, хотя чиновники не признавали нарушений.
Петербургский Роспотребнадзор о находках Юшева доложил в Москву, но информация до главы федерального ведомства Анны Поповой дошла в искаженном виде. 1 декабря на координационном совете по коронавирусу она говорила о «недопустимо большом количестве людей» на концерте Басты. Количество зрителей как раз было допустимым — менее положенных 50 % от вместимости зала, что подтвердил и Артем Юшев. Объем аудитории он не вменял Ледовому дворцу как нарушение. В протоколе содержались всего три пункта: отсутствие СИЗ, социальная близость, вставание с мест.
Для Петербурга выступление Басты принесло тяжкие последствия. Допустимая аудитория уменьшилась до 25 % от вместимости, с 30 декабря закрываются музеи и театры, а власти начали масштабную акцию по уменьшению туристической привлекательности Петербурга.