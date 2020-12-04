В Петербурге в доме № 37 по улице Некрасова несколько рабочих 4 декабря начали выламывать исторические двери в парадной. После того как жильцы вызвали ЖКС, мужчины ретировались. В настоящее время сотрудники жилкомсервиса ведут ремонтные работы входной группы.
Днем несколько мужчин начали демонтировать двери парадной, их запечатлел местный активист Ярослав Костров. На куртке одного из рабочих значилось «Металл монтаж». После того как жильцы вызвали сотрудников «Жилкомсервиса № 3», рабочие ушли.
Ни ЖКС, ни городской фонд капитального ремонта не имеют отношения к демонтажу, эту информацию «Фонтанке» подтвердили представители обеих организаций. Одна из жильцов рассказала корреспонденту, что на прошлой неделе приходили трое мужчин и делали замеры. Однако кто и откуда они, она не знает.
В настоящее время сотрудники жилкомсервиса проводят ремонт входной группы. Они подтвердили очевидное: дверь (из массива дуба) выламывали явно не для реставрации, так как некоторые элементы вырваны «с корнем».
Дом № 37 на улице Некрасова был построен по проекту архитектора Александра Хренова, который был также главным архитектором Исаакиевского собора после Максимилиана Месмахера. Здание представляет собой образец эклектики.