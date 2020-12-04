Днем несколько мужчин начали демонтировать двери парадной, их запечатлел местный активист Ярослав Костров. На куртке одного из рабочих значилось «Металл монтаж». После того как жильцы вызвали сотрудников «Жилкомсервиса № 3», рабочие ушли.

В Петербурге в доме № 37 по улице Некрасова несколько рабочих 4 декабря начали выламывать исторические двери в парадной. После того как жильцы вызвали ЖКС, мужчины ретировались. В настоящее время сотрудники жилкомсервиса ведут ремонтные работы входной группы.

Ни ЖКС, ни городской фонд капитального ремонта не имеют отношения к демонтажу, эту информацию «Фонтанке» подтвердили представители обеих организаций. Одна из жильцов рассказала корреспонденту, что на прошлой неделе приходили трое мужчин и делали замеры. Однако кто и откуда они, она не знает.



В настоящее время сотрудники жилкомсервиса проводят ремонт входной группы. Они подтвердили очевидное: дверь (из массива дуба) выламывали явно не для реставрации, так как некоторые элементы вырваны «с корнем».



Дом № 37 на улице Некрасова был построен по проекту архитектора Александра Хренова, который был также главным архитектором Исаакиевского собора после Максимилиана Месмахера. Здание представляет собой образец эклектики.

