В Чехии деньги хотят печатать на антивирусной бумаге. За сколько минут на ней погибает коронавирус, рассказали ученые

Бумагу, которая уничтожает все попадающие на её поверхность вирусы, создали в Чехии. Об этом сообщает 4 декабря ТАСС.



По данным разработчиков, она пропитана специальными веществами на основе цинка и серебра. Они способны убить попадающие на бумагу вирусы, бактерии и дрожжи, но при этом для человека безвредны.



«В течение одной минуты с ее поверхности исчезает 99 процентов микробов», — рассказал один из разработчиков бумаги Иржи Собек.



Бумага уничтожает, в том числе, и частицы коронавируса нового типа. Проведенные исследования показали, что до 70% частиц погибают в первые 10 минут, а после получаса они исчезают все полностью.

