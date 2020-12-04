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Печать

В Чехии деньги хотят печатать на антивирусной бумаге. За сколько минут на ней погибает коронавирус, рассказали ученые

Бумагу, которая уничтожает все попадающие на её поверхность вирусы, создали в Чехии. Об этом сообщает 4 декабря ТАСС.

По данным разработчиков, она пропитана специальными веществами на основе цинка и серебра. Они способны убить попадающие на бумагу вирусы, бактерии и дрожжи, но при этом для человека безвредны.

«В течение одной минуты с ее поверхности исчезает 99 процентов микробов», — рассказал один из разработчиков бумаги Иржи Собек.

Бумага уничтожает, в том числе, и частицы коронавируса нового типа. Проведенные исследования показали, что до 70% частиц погибают в первые 10 минут, а после получаса они исчезают все полностью.

Ученые видят применение своего изобретения в первую очередь в сфере изготовлении денежных купюр и важных документов. Сейчас заключен договор на производство первых 10 тонн такой бумаги.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
А что говорил великий Ленин. Все деньги взять и отменить. Зарплату трудоднями и никакого вируса.
hedgehog_
«В течение одной минуты с ее поверхности исчезает 99 процентов микробов»
«Проведенный исследования показали, что до 70% частиц погибают в первые 10 минут»
начинает казаться, что ученый изнасиловал журналиста.
надо больничные на такой бумаге печатать - взял и уже выздоровел
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