С Невского проспекта госпитализировали прохожего. В него стреляли у гостиницы Radisson

Вечерний променад по Невскому проспекту закончился в больнице для жителя Петербурга. На главной улице города его ранили из травматического пистолета.



Как стало известно «Фонтанке» 4 декабря, об огнестрельном ранении в правоохранительные органы накануне в половине одиннадцатого вечера сообщили медики, которые забирали пострадавшего рядом с гостиницей Radisson на Невском проспекте, 49.



33-летнего пациента доставили в больницу с ранением левой руки. Пока ему оказывали помощь, полицейские успели пообщаться с его младшим братом. Он уточнил, что оба живут неподалёку — Владимирском проспекте. Старший, по его словам, столкнулся на Невском с незнакомцем, который по какой-то причине решил подстрелить прохожего.

