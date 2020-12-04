Мужчину с бурной биографией задержали в Выборгском районе за стрельбу на улице.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 4 декабря, накануне около 11 утра в полицию позвонили жители дома 17 по улице Ольги Берггольц. Они сообщили, что у дома ходят двое мужчин, один из которых стреляет из пистолета.
Инцидент попал на видео.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Наряд полиции задержал в указанном дворе 49-летнего мужчину, который также проживает в 17-м доме. В «анамнезе» у задержанного смена фамилии и несколько судимостей аж с 1995 года — за изнасилование и незаконное приобретение оружия.
У задержанного, по данным главка, изъяли пневматический пистолет. По счастливой случайности никто не пострадал.
Петербуржца доставили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.