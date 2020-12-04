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Мужчина перепутал петербургский двор с тиром. Стрельба попала на видео

Мужчину с бурной биографией задержали в Выборгском районе за стрельбу на улице.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 4 декабря, накануне около 11 утра в полицию позвонили жители дома 17 по улице Ольги Берггольц. Они сообщили, что у дома ходят двое мужчин, один из которых стреляет из пистолета.

Инцидент попал на видео.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Наряд полиции задержал в указанном дворе 49-летнего мужчину, который также проживает в 17-м доме. В «анамнезе» у задержанного смена фамилии и несколько судимостей аж с 1995 года — за изнасилование и незаконное приобретение оружия.

У задержанного, по данным главка, изъяли пневматический пистолет. По счастливой случайности никто не пострадал.

Петербуржца доставили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

Бешеный Заяц
Это известный придурок, давно пора упаковать его надолго
Артем Пшонко
Гастарбайтеры с фонтанки как обычно попутали купчино с выборгским районом..
dedmoroz_5e4d8827384c2
это не к полицейским, это к айболитам
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