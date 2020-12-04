Студия Михалкова выпускает в прокат «Серебряные коньки»

Пока громкие премьеры во всем мире переносят на следующий год, отечественные кинематографисты не сдаются и оставляют свои планы нетронутыми. 10 сентября в прокат выходит костюмная драма «Серебряные коньки», снятая в Петербурге студией Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Тот самый, ради которого зимой 2019 года лед петербургской реки и двух каналов застелили синими плитами.
По форме — добротная рождественская сказка. В столице Российской Империи конца XIX века — мороз и солнце, а по замерзшим рекам и каналам носятся на коньках молодые люди всех родов и званий. Один из них, сын простого фонарщика Матвей, во время такого катания оказывается втянут в сложную и противоречивую интригу. А в итоге, он встречает свою большую любовь. В общем, получился такой «Сибирский цирюльник», только пестрее (ходя куда уж) и в Петербурге. Панорама всех мыслимых штампов, расхожих образов и легенд о девятнадцатом веке: народная воля, ваше благородие, шашки наголо, звон шпор, хруст французской булки.
Главные роли в картине сыграли начинающие актеры — Федор Федотов и Софья Присс. Второстепенные же достались команде дежурных звезд в диапазоне от Алексея Гуськова до Юрия Колокольникова.
6+
Иван Чувиляев