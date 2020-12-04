FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Студия Михалкова выпускает в прокат «Серебряные коньки»

Пока громкие премьеры во всем мире переносят на следующий год, отечественные кинематографисты не сдаются и оставляют свои планы нетронутыми. 10 сентября в прокат выходит костюмная драма «Серебряные коньки», снятая в Петербурге студией Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Тот самый, ради которого зимой 2019 года лед петербургской реки и двух каналов застелили синими плитами.

Фото: centpart.ru/

По форме — добротная рождественская сказка. В столице Российской Империи конца XIX века — мороз и солнце, а по замерзшим рекам и каналам носятся на коньках молодые люди всех родов и званий. Один из них, сын простого фонарщика Матвей, во время такого катания оказывается втянут в сложную и противоречивую интригу. А в итоге, он встречает свою большую любовь. В общем, получился такой «Сибирский цирюльник», только пестрее (ходя куда уж) и в Петербурге. Панорама всех мыслимых штампов, расхожих образов и легенд о девятнадцатом веке: народная воля, ваше благородие, шашки наголо, звон шпор, хруст французской булки.

Главные роли в картине сыграли начинающие актеры — Федор Федотов и Софья Присс. Второстепенные же достались команде дежурных звезд в диапазоне от Алексея Гуськова до Юрия Колокольникова.

6+

Иван Чувиляев

Фото: centpart.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний