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В Роспотребнадзоре рассказали о масках с клапаном. Обычным людям их носить не стоит

Маски с клапаном предназначены только для медиков. Они призваны облегчить им работу.

Если такую маску носит инфицированный человек, через неё он может заразить других, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Некоторые западные авиакомпании уже не пускают на борт самолета пассажиров с такими масками.

«Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим», — цитирует медика агентство 4 декабря.

По данным Университета Хопкинса, к утру 4 декабря мск коронавирус подтверждён у 65,2 миллиона человек во всём мире, умерли от него 1,5 миллиона человек.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Да-да! Не будем поддержЫвать империалистов из 3М, выпускающих респираторы класса ffp3!
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