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Супер вуду-черепашки. В немецком аэропорту контрабандных рептилий нашли в тряпичных куклах

Таможня немецкого аэропорта Кельн-Бонн пресекла незаконный ввоз редких мексиканских рептилий. Черепашки и другая живность были зашиты в тряпичных кукол. Об этом 3 декабря сообщил телеканал BBC.

Посылки выпотрошили и нашли 26 животных. Десять из них задохнулись в кукольных телах. Злоумышленники пытались незаконно ввезти в Германию жабовитых ящериц, елгарий и коробчатых черепах — их должны были приобрести частные покупатели.

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