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«Фонтанка» взяла суперприз от Эрмитажа на конкурсе «Искусный глагол»

Эрмитаж выбрал «Фонтанку.ру» победителем почётной номинации в конкурсе профессионального мастерства «Искусный глагол». Специальный приз носит имя «Интеллигентная самоизоляция».

О награждении 3 декабря объявил директор музея Михаил Пиотровский на онлайн-церемонии, посвященной итогам конкурса. «Фонтанка» получила приз за онлайн-фестиваль «Без антракта» — редакция организовала его минувшей весной в ответ на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус.

Страницы нашего издания стали площадкой фестиваля и точкой сбора театров, музеев, музыкантов и других творческих коллективов, оставшихся без зрителей во время самоизоляции. Домашние концерты, онлайн-спектакли и виртуальные экскурсии для читателей «Фонтанки» продолжались два с половиной месяца.

Конкурс профессионального мастерства имени Владимира Матвеева, долгое время работавшего замдиректора Эрмитажа, учреждён в 2016 году. Его организаторами выступают Государственный Эрмитаж, Благотворительный фонд Владимира Потанина и Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

SU LUX INN
еще бы! столько искусно ябедничать и стучать глаголом! заслужили!
Коля Мойкин
Да уж, глагол искусный! Заголовки и тексты такими стали, что скоро все читатели разбегутся.
А в целом, поздравляю!
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