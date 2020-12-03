«Фонтанка» взяла суперприз от Эрмитажа на конкурсе «Искусный глагол»

Эрмитаж выбрал «Фонтанку.ру» победителем почётной номинации в конкурсе профессионального мастерства «Искусный глагол». Специальный приз носит имя «Интеллигентная самоизоляция».



О награждении 3 декабря объявил директор музея Михаил Пиотровский на онлайн-церемонии, посвященной итогам конкурса. «Фонтанка» получила приз за онлайн-фестиваль «Без антракта» — редакция организовала его минувшей весной в ответ на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус.



Страницы нашего издания стали площадкой фестиваля и точкой сбора театров, музеев, музыкантов и других творческих коллективов, оставшихся без зрителей во время самоизоляции. Домашние концерты, онлайн-спектакли и виртуальные экскурсии для читателей «Фонтанки» продолжались два с половиной месяца.

