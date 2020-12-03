Дезинфекцию проводят после закрытия вестибюля для пассажиров. Жетоны выгружаются из турникетов в мешки и обрабатываются спреем. Антисептик на основе изопропилового спирта производится в Петербурге.



Продезинфицированные мешки несут в кассу, их содержимое высыпают в счётную машину и снова орошают спреем. Тут же среди оригинальных жетонов сотрудники метрополитена высматривают подделки и извлекают их.