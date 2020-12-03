Дезинфекцию проводят после закрытия вестибюля для пассажиров. Жетоны выгружаются из турникетов в мешки и обрабатываются спреем. Антисептик на основе изопропилового спирта производится в Петербурге.
Продезинфицированные мешки несут в кассу, их содержимое высыпают в счётную машину и снова орошают спреем. Тут же среди оригинальных жетонов сотрудники метрополитена высматривают подделки и извлекают их.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
«После просчёта и выгрузки жетоны опломбировываются в отдельные мешки. Вешается бирка с датой обработки. Жетоны со всех станций свозятся на склад, только через 14 дней их можно использовать», — отметила начальник дистанции службы сбора доходов петербургского метрополитена Наталья Шумилина.
По словам Шумилиной, пассажиры все больше для оплаты предпочитают карточки. На «Ладожской» в среднем каждый день выгружают около трёх тысяч жетонов, до пандемии суточная норма составляла 20 тысяч.
Дезинфекцию жетонов в метро Петербурга проводят с апреля. На этой неделе стало известно, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, в подземке увеличили интервал движения поездов и сократили число составов.