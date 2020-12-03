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Сокровища подземелья. В метро Петербурга показали, как травят коронавирус на жетонах

Процедуру дезинфекции жетонов раскрыли в метро Петербурга. Процесс защиты от коронавируса сотрудники подземки продемонстрировали на станции «Ладожская» в ночь на 3 декабря.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Дезинфекцию проводят после закрытия вестибюля для пассажиров. Жетоны выгружаются из турникетов в мешки и обрабатываются спреем. Антисептик на основе изопропилового спирта производится в Петербурге.

Продезинфицированные мешки несут в кассу, их содержимое высыпают в счётную машину и снова орошают спреем. Тут же среди оригинальных жетонов сотрудники метрополитена высматривают подделки и извлекают их.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

«После просчёта и выгрузки жетоны опломбировываются в отдельные мешки. Вешается бирка с датой обработки. Жетоны со всех станций свозятся на склад, только через 14 дней их можно использовать», — отметила начальник дистанции службы сбора доходов петербургского метрополитена Наталья Шумилина.

По словам Шумилиной, пассажиры все больше для оплаты предпочитают карточки. На «Ладожской» в среднем каждый день выгружают около трёх тысяч жетонов, до пандемии суточная норма составляла 20 тысяч.

Дезинфекцию жетонов в метро Петербурга проводят с апреля. На этой неделе стало известно, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, в подземке увеличили интервал движения поездов и сократили число составов.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

Философ (не тролль)
Недавно наблюдал, как проводят уборку в метро- тетка из клиринговой компании проехала на эскалаторе вниз, держа тряпку так, чтобы ей протирать поверхность около эскалатора. Приехала вниз, стряхнула тряпку в углу вестибюля и поехала так же наверх. Это все, что нужно знать о том, как проводят уборку в метрополитене.
kuk-vasyusha
Ничего себе, и респиратор и маска, теперь ковид точно не пройдет!
Василий Марущак
Вакцинация?
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