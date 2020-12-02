«Первый канал», «Кинопоиск» и «Амедиатека» вошли в список российских приложений, которые обяжут устанавливать на Iphone и другие устройства

Роскомнадзор утвердил реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), которые правительство обязало устанавливать на ввозимые в Россию устройства. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства 2 декабря.
В список вошли Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ ПЛЮС», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».
Как отмечает Роскомнадзор, сервисы были включены в реестр на основе ориентированности преимущественно на российскую аудиторию и посещаемости, превышающей 100 тыс. пользователей в сутки.
В конце ноября правительство выпустило постановление, утвердившее правила обязательной установки отечественного софта на электронные устройства. Согласно документу, на все произведенные после 1 января 2021 года и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. Помимо АВС, это браузеры, поисковые системы, соцсети, сервисы электронной почты, приложение «Госуслуги» и другие программы.
Закон об обязательной предустановке российского ПО был подписан Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Требования должны были вступить в силу с 1 июля 2020 года, но дедлайн перенесли на 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса. В конце ноября вступление закона в действие снова перенесли, теперь уже на 1 апреля 2021 года.
Игроки регулируемого рынка выступали с просьбой отложить вступление закона в силу. В частности, в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) критиковали правительство, которое не объяснило ни порядок установки ПО, ни его виды, ни перечень устройств, ни возможность продавать уже ввезенную в страну продукцию без российского ПО.