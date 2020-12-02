«Первый канал», «Кинопоиск» и «Амедиатека» вошли в список российских приложений, которые обяжут устанавливать на Iphone и другие устройства

Как отмечает Роскомнадзор, сервисы были включены в реестр на основе ориентированности преимущественно на российскую аудиторию и посещаемости, превышающей 100 тыс. пользователей в сутки.

Роскомнадзор утвердил реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), которые правительство обязало устанавливать на ввозимые в Россию устройства. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства 2 декабря.

В конце ноября правительство выпустило постановление, утвердившее правила обязательной установки отечественного софта на электронные устройства. Согласно документу, на все произведенные после 1 января 2021 года и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. Помимо АВС, это браузеры, поисковые системы, соцсети, сервисы электронной почты, приложение «Госуслуги» и другие программы.

Закон об обязательной предустановке российского ПО был подписан Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Требования должны были вступить в силу с 1 июля 2020 года, но дедлайн перенесли на 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса. В конце ноября вступление закона в действие снова перенесли, теперь уже на 1 апреля 2021 года.

Игроки регулируемого рынка выступали с просьбой отложить вступление закона в силу. В частности, в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) критиковали правительство, которое не объяснило ни порядок установки ПО, ни его виды, ни перечень устройств, ни возможность продавать уже ввезенную в страну продукцию без российского ПО.