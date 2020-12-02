Как тебе такое, коронавирус? Илон Маск уже переболел COVID-19 с симптомами «обычной простуды»

Глава компаний SpaceX и Tesla рассказал о том, что переболел COVID-19.



«У меня уже был COVID-19», — цитирует 2 декабря Илона Маска издание The Independent.

На конференции в Берлине по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан заметил, что теперь «Маск не намерен делать прививки». Предприниматель не дал однозначного ответа.

В середине ноября Маск сообщил, что сделал несколько тестов на коронавирус, однако они показали разные результаты. «Какая-то ерунда», — резюмировал бизнесмен. По его словам, у него наблюдались симптомы «обычной простуды».