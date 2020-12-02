FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Как тебе такое, коронавирус? Илон Маск уже переболел COVID-19 с симптомами «обычной простуды»

Глава компаний SpaceX и Tesla рассказал о том, что переболел COVID-19.

«У меня уже был COVID-19», — цитирует 2 декабря Илона Маска издание The Independent.

На конференции в Берлине по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан заметил, что теперь «Маск не намерен делать прививки». Предприниматель не дал однозначного ответа.

В середине ноября Маск сообщил, что сделал несколько тестов на коронавирус, однако они показали разные результаты. «Какая-то ерунда», — резюмировал бизнесмен. По его словам, у него наблюдались симптомы «обычной простуды».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

COVID-2036
не те врачи его диагностировали. положили бы под аппарат ИВЛ Нижнетагильского сталечугунного завода, потом проверили бы и убедились, что поражены 77% легких и вообще ему теперь не 49 лет, а все 66.
aaignat
Не ту вакцину предложили. Надо спутник ему распылить от смотрителей шпилей
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний