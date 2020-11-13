Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что за один день сделал четыре теста на коронавирус. Результаты поделились пополам: два отрицательные, два положительные.

«Какая-то ерунда происходит. Сегодня был проверен на ковид четыре раза. Два теста отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на антиген от BD», — написал Маск в Twitter 13 ноября, имея в виду компанию Becton, Dickinson and Company.