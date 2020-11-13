«Какая-то ерунда». Илон Маск за один день сдал несколько тестов на ковид и получил разные результаты
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что за один день сделал четыре теста на коронавирус. Результаты поделились пополам: два отрицательные, два положительные.
«Какая-то ерунда происходит. Сегодня был проверен на ковид четыре раза. Два теста отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на антиген от BD», — написал Маск в Twitter 13 ноября, имея в виду компанию Becton, Dickinson and Company.
Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020
На вопрос о том, есть ли у него какие-то симптомы COVID-19, Маск ответил, что у него симптомы простуды. Также он добавил, что решил сдать ПЦР-тесты в другой лаборатории. Результаты будут готовы примерно через сутки.