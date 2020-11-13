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13.11.2020 10:20
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«Какая-то ерунда». Илон Маск за один день сдал несколько тестов на ковид и получил разные результаты

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что за один день сделал четыре теста на коронавирус. Результаты поделились пополам: два отрицательные, два положительные.

«Какая-то ерунда происходит. Сегодня был проверен на ковид четыре раза. Два теста отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на антиген от BD», — написал Маск в Twitter 13 ноября, имея в виду компанию Becton, Dickinson and Company.

На вопрос о том, есть ли у него какие-то симптомы COVID-19, Маск ответил, что у него симптомы простуды. Также он добавил, что решил сдать ПЦР-тесты в другой лаборатории. Результаты будут готовы примерно через сутки.

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Комментарии (1)

Alex001
Yeah. Something extremely bogus is going on. Worldwide.
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