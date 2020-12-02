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ЗакС устанавливает требования к планированию комплексного устойчивого развития территорий в Петербурге

Заксобрание Петербурга 2 декабря в первом чтении приняло законопроект, который устанавливает требования к планированию комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ). Инициативу поддержали 42 депутата.

Законопроект разработала профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству. Предполагается, что развитие этих территорий будет осуществляться в рамках генплана города, который определяет функциональное зонирование (рекреация, промышленность, жилая застройка и так далее).

Требования к КУРТ включают, в частности, определение Смольным территорий, которые потенциально можно включить в состав этих территорий. В границах КУРТ будут устанавливать параметры развития функциональных зон и размещение объектов регионального значения в составе генплана.

Также планируется подготовить проект условий для договора между владельцами недвижимости в составе КУРТ и городом. Разрабатывать проект договора о КУРТ и согласование его с хозяевами недвижимости будет комиссия по землепользованию и застройке в рамках ПЗЗ.

© Фонтанка.Ру

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