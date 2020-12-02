ЗакС устанавливает требования к планированию комплексного устойчивого развития территорий в Петербурге

Заксобрание Петербурга 2 декабря в первом чтении приняло законопроект, который устанавливает требования к планированию комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ). Инициативу поддержали 42 депутата.



Законопроект разработала профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству. Предполагается, что развитие этих территорий будет осуществляться в рамках генплана города, который определяет функциональное зонирование (рекреация, промышленность, жилая застройка и так далее).

Требования к КУРТ включают, в частности, определение Смольным территорий, которые потенциально можно включить в состав этих территорий. В границах КУРТ будут устанавливать параметры развития функциональных зон и размещение объектов регионального значения в составе генплана.