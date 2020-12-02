Угонщики прошлись по «корейцам» в Петербурге и оставили без спорткара продавца подержанных товаров

Как стало известно «Фонтанке», днем 1 декабря в полицию Красносельского района обратился 29-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей подержанных товаров. Он рассказал, что между полуднем и 14:30 вторника от дома 25, корпус 1, по проспекту Героев кто-то похитил его красный KIA Stinger 2018 года. Ущерб мужчина оценил в 2,5 миллиона рублей.

Петербургские угонщики поживились в Красногвардейском и Красносельском районах города на 5 миллионов рублей. Их внимание вновь привлекли машины корейских марок, и второй раз за последние дни без машины остался предприниматель, занимающийся торговлей.

Камеры засекли, как в 14:21 к машине подошел мужчина, лицо его было скрыто капюшоном, сел в нее и уехал в сторону моста Кадырова. А через 20 минут автомобиль уже двигался по Пулковскому шоссе от поста ГИБДД к повороту на аэропорт.

Накануне в Невском районе Петербурга без Hyundai Santa Fe почти такой же стоимости угонщики оставили еще одного индивидуального предпринимателя. Он тоже работает в сфере торговли, но занимается интернет-продажами.

Не обошли вниманием «Санта Фе» автоворы и в ночь на 1 декабря. В полицию Красногвардейского района обратился 63-летний петербуржец, официально не работающий. Он сообщил, что в период с восьми вечера 30 ноября до шести утра 1 декабря со двора дома 96, корпус 2, по Малоохтинскому проспекту угнали его зеленый Hyundai Santa Fe 2018 года. Стоимость автомобиля составила 2,5 миллиона рублей. По камерам машину отследить не смогли.

По обоим угонам возбудили уголовные дела о краже в особо крупном размере по части 4, пункт «б», статьи 158 УК РФ.