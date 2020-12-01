Santa Fe в ночи уехал от интернет-продавца в Петербурге. Машину засекли в другом районе, и она пропала

В Невском районе Петербурга в ночь с 29 на 30 ноября угонщики оставили без автомобилей как минимум двух человек. Предпринимателя лишили корейского кроссовера, а неработающего петербуржца — уже немолодого японского седана.
Как стало известно «Фонтанке», днем 30 ноября в полицию Невского района Петербурга обратились двое. 33-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся интернет-торговлей, рассказал, что где-то между десятью вечера 29 ноября и 12:40 30 ноября от дома 13, корпус 5, по улице Дыбенко неизвестный преступник похитил его автомобиль Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Стоимость машины составляет 2,4 миллиона рублей.
Пробив по автоматизированной системе контроля за передвижением транспорта, полицейские выяснили, что в начале первого часа ночи Hyundai проезжал перекресток Пискаревского и Полюстровского проспектов в сторону Свердловской набережной. По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Второй потерпевший — 41-летний петербуржец, официально не работающий. Он сообщил полиции, что в период с 17:50 29 ноября до 12:00 30 ноября от дома 5, корпус 2, по проспекту Пятилеток пропала его Toyota Camry 2016 года. Автомобиль он оценил в 1,3 миллиона рублей. По камерам машину отследить не удалось. По факту угона возбудили уголовное дело по той же статье.