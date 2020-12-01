Santa Fe в ночи уехал от интернет-продавца в Петербурге. Машину засекли в другом районе, и она пропала

В Невском районе Петербурга в ночь с 29 на 30 ноября угонщики оставили без автомобилей как минимум двух человек. Предпринимателя лишили корейского кроссовера, а неработающего петербуржца — уже немолодого японского седана.



Как стало известно «Фонтанке», днем 30 ноября в полицию Невского района Петербурга обратились двое. 33-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся интернет-торговлей, рассказал, что где-то между десятью вечера 29 ноября и 12:40 30 ноября от дома 13, корпус 5, по улице Дыбенко неизвестный преступник похитил его автомобиль Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Стоимость машины составляет 2,4 миллиона рублей.