Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в мире по итогам 2020 года

Из песен чаще всего слушали «Blinding Lights» от The Weeknd, «Dance Monkey» от Tones And I, «The Box» Родди Ричча, «Roses - Imanbek Remix» диджея Imanbek и SAINt JHN и «Don't Start Now» в исполнении Dua Lipa.

Из альбомов — «YHLQMDLG» Bad Bunny, «After Hours» The Weeknd, «Hollywood’s Bleeding» Post Malone и «Fine Line» Harry Styles с «Future Nostalgia» Dua Lipa.



Из 1,9 млн подкастов наибольшей популярностью пользовались записи The Joe Rogan Experience, TED Talks Daily, The Daily, The Michelle Obama Podcast и Call Her Daddy.



Сервис Spotify запустился в России 15 июля. С рекламой его пользователи могут слушать музыку бесплатно.