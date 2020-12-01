Комтранс Петербурга уточнил, сколько составов метро увели в депо

Как рассказали «Фонтанке» 1 декабря в комитете по транспорту Петербурга, всего в подземке сокращено количество курсирующих составов на 10 единиц, продолжают работу 185. Таким образом, сокращение составило порядка 5%.



В основном интервал движения увеличен в межпиковое время днём, когда пассажиропоток не поднимается выше 30% от доковидного.



Кроме того, с 1 декабря 2020 года в петербургском метрополитене вводится зимний график работы вестибюлей станций. Ознакомиться с ним можно здесь.

Ранее стало известно, что интервал движения поездов в метро сейчас составляет 3,5 минуты. Возможно увеличение до 5 минут — на конечных станциях ранним утром и поздним вечером.

