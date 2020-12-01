Обитатели Невского района прочувствовали на себе несовершенство технологий 1 декабря. Из репродукторов, которые установлены для оповещений при ЧС и важных объявлений, зазвучали детские сказки. Видео с громкоговорителем пользователи опубликовали 1 декабря.

На кадрах — дом №6 по улице Бадаева. На углу висит репродуктор. Из него на всю громкость транслируется сказка про мальчика Петю, который видит сон. Автор прокомментировал явление иронично: «Что происходит? В 90-е по телевизору балет показывали, а сейчас сказки по радио рассказывают, к чему готовиться?»