Обитатели Невского района прочувствовали на себе несовершенство технологий 1 декабря. Из репродукторов, которые установлены для оповещений при ЧС и важных объявлений, зазвучали детские сказки. Видео с громкоговорителем пользователи опубликовали 1 декабря.
На кадрах — дом №6 по улице Бадаева. На углу висит репродуктор. Из него на всю громкость транслируется сказка про мальчика Петю, который видит сон. Автор прокомментировал явление иронично: «Что происходит? В 90-е по телевизору балет показывали, а сейчас сказки по радио рассказывают, к чему готовиться?»
Во время первой волны пандемии, весной, петербуржцам периодически включали новости политики и экономики. Жаловались жители Купчино и Петроградской стороны. Тогда в Смольном «Фонтанке» объяснили, что не так с системой оповещения в городе. Как оказалось, некоторые громкоговорители состоят на балансе ФГУП «РСВО» (Российские сети вещания и оповещения). И бывает, что после сообщения или проверки они не отключаются, а транслируют эфир «Радио России». В таких случаях аварийная бригада выезжает на место и разбирается с неисправностью.
В Смольном советуют жителям в подобных случаях оставлять обращения по телефону 004.