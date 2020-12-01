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Массовое ДТП на Большевиков: «Рено» выкинуло на газон

Массовое ДТП произошло на проспекте Большевиков, 21, вечером 1 декабря.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», досталось нескольким припаркованным автомобилям. «Рено» получила удар в левый борт, её выкинуло на газон. На проезжей части остались чёрная и красная машины. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Очевидица Мария утверждает, что виноват водитель чёрной машины. «Видела, как он гнал через перекресток и пошёл на обгон, а далее его или занесло, или что, хлопок, и не видно было уже», — рассказывает Мария. Николай предполагает, что «Субару Форестер» зацепил черную «Шкоду», вырвал ей колесо и «полетел собирать припаркованные автомобили».

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Комментарии (1)

Serg_I
Виноват водитель Рено, помешавший "спешунам" спешно разъехаться....
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