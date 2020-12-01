Массовое ДТП произошло на проспекте Большевиков, 21, вечером 1 декабря.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», досталось нескольким припаркованным автомобилям. «Рено» получила удар в левый борт, её выкинуло на газон. На проезжей части остались чёрная и красная машины. Люди, по предварительным данным, не пострадали.
Очевидица Мария утверждает, что виноват водитель чёрной машины. «Видела, как он гнал через перекресток и пошёл на обгон, а далее его или занесло, или что, хлопок, и не видно было уже», — рассказывает Мария. Николай предполагает, что «Субару Форестер» зацепил черную «Шкоду», вырвал ей колесо и «полетел собирать припаркованные автомобили».