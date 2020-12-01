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Полиция Брюсселя разогнала оргию с участием дипломатов и члена Европарламента. Они нарушили карантин

Брюссельская полиция задержала 25 участников секс-вечеринки в баре, среди которых были иностранные дипломаты и один член Европарламента. Об этом 1 декабря сообщает The Brussel Times.

По сведениям источника, инцидент произошёл в пятницу вечером в баре, расположенном в десяти метрах от полицейского комиссариата, в самом центре Брюсселя. Вечеринку решили провести, несмотря на то, что из-за карантина все мероприятия запрещены, а питейные заведения должны быть закрыты.

Полицейские явились в злачное место на шум. При появлении представителей закона один из участников попытался выпрыгнуть в окно, а при задержании кричал о своей депутатской неприкосновенности. Также он угрожал полиции вмешательством МИД Бельгии.

В баре нашли и алкоголь, и наркотики. Нарушителей отпустили после составления протоколов. Их личности не раскрываются, однако журналисты выяснили, что одним из участников секс-вечеринки был член Европарламента от правящей в Венгрии партии ФИДЕС Йожеф Сайер. Его отправили в отставку после случившегося.

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Комментарии (9)

bombaleilo
В Адмиралтейском районе был похожий скандал с участием не буду писать кого, но там по жести всё было, тоже массово:)))
p-ro100
Выгнать члена с секс-вечеринки - безжалостно!
zelf
Ханжество и зависть.
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