Росгранстрой должен «Морскому фасаду» более 23 млн рублей за ремонт козырька, крыши, зенитных фонарей и травлю крыс. Судебная кампания завершена

В первый день зимы Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в судебно-коммунальной склоке между «Морским фасадом» и Росгранстроем. Последний оказался неправ и теперь должен компенсировать свою часть расходов на содержание порта. Управляющее пунктами пропуска в пассажирском порту Санкт-Петербурга ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» неосновательно обогатилось на 6,6 млн рублей, когда отказалось оплачивать часть работ по ремонту козырька и зенитных фонарей, расположенных на крыше одного из зданий «Морского фасада». Соответствующее решение петербургского арбитража вступило в законную силу 1 декабря.

Теперь Росгранстрой должен инициировавшему против него три судебных процесса оператору петербургского пассажирского порта — АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» — более 23 млн рублей. Вся судебная кампания связана с разногласиями между сторонами о финансировании содержания помещений одноименного комплекса. 19 ноября вступило в законную силу решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с которым Росгранстрой должен травить крыс и чинить крышу вместе с «Морским фасадом» и, соответственно, выплатить ему 16,4 млн рублей неосновательного обогащения из-за того, что в работах не участвовал. 1 декабря Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по аналогичному поводу — на этот раз речь шла о совместном ремонте козырька и зенитных фонарей, расположенных на крыше одного из зданий «Морского фасада». Неосновательное обогащение в данном случае составило 6,6 млн рублей.

Третий процесс ещё в начальной стадии, но сумма иска там совсем малозначительна, в связи с чем можно утверждать: «Морской фасад» окончательно выиграл судебную кампанию с Росгранстроем, общая сумма претензий в которой превышает 23 млн рублей.

