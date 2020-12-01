Росгранстрой должен «Морскому фасаду» более 23 млн рублей за ремонт козырька, крыши, зенитных фонарей и травлю крыс. Судебная кампания завершена

В первый день зимы Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в судебно-коммунальной склоке между «Морским фасадом» и Росгранстроем. Последний оказался неправ и теперь должен компенсировать свою часть расходов на содержание порта.
Управляющее пунктами пропуска в пассажирском порту Санкт-Петербурга ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» неосновательно обогатилось на 6,6 млн рублей, когда отказалось оплачивать часть работ по ремонту козырька и зенитных фонарей, расположенных на крыше одного из зданий «Морского фасада». Соответствующее решение петербургского арбитража вступило в законную силу 1 декабря.
Теперь Росгранстрой должен инициировавшему против него три судебных процесса оператору петербургского пассажирского порта — АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» — более 23 млн рублей. Вся судебная кампания связана с разногласиями между сторонами о финансировании содержания помещений одноименного комплекса. 19 ноября вступило в законную силу решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с которым Росгранстрой должен травить крыс и чинить крышу вместе с «Морским фасадом» и, соответственно, выплатить ему 16,4 млн рублей неосновательного обогащения из-за того, что в работах не участвовал. 1 декабря Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по аналогичному поводу — на этот раз речь шла о совместном ремонте козырька и зенитных фонарей, расположенных на крыше одного из зданий «Морского фасада». Неосновательное обогащение в данном случае составило 6,6 млн рублей.
Третий процесс ещё в начальной стадии, но сумма иска там совсем малозначительна, в связи с чем можно утверждать: «Морской фасад» окончательно выиграл судебную кампанию с Росгранстроем, общая сумма претензий в которой превышает 23 млн рублей.
Участники конфликта, который напоминает коммунальную склоку, — Смольный и Российская Федерация.
АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», чьи акции принадлежат городу, управляет комплексом, который петербуржцы привыкли называть «Морской фасад», вместе с ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», в обиходе именуемым Росгранстроем. В комплекс входят четыре павильона, каждый из которых называется «Морским вокзалом», все они в разных долях принадлежат АО и государству. Росгранстрой управляет федеральной частью — там располагается пункт пропуска.
Соотношение прав собственности РФ и АО:
- в здании Морского вокзала №1: 78,07% к 21,93%;
- в здании Морского вокзала №2: 71,19% к 28,81%;
- в здании Морского вокзала №3: 50,73% к 49,27%;
- в здании Морского вокзала №4: 73,26% к 26,74%.
Позиция «Морского фасада» во всех процессах сводилась к простой житейской истине: раз помещения общие, значит, и содержать их следует общими усилиями. Позиция Росгранстроя противоположна: мы не участвуем в затратах соседа на ремонт и бытовое обслуживание, потому что мы с ним об этом не договаривались. Но суд решил, что расход нужно делить.