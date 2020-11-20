Росгранстрой должен травить крыс и чинить крышу вместе с «Морским фасадом», решил суд

Управляющий пунктами пропуска в Пассажирском порту Санкт-Петербург Росгранстрой неосновательно обогатился на 16,4 млн рублей, когда отказался оплачивать часть работ по содержанию и бытовому обслуживанию помещений «Морского фасада». Такое решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступило в законную силу 19 ноября.
Это первый из трех судебных процессов, инициированных оператором петербургского пассажирского порта - АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург Морской фасад» - против Росгранстроя из-за разногласий о финансировании содержания помещений одноименного комплекса, по которому решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению. Второй процесс оператор порта тоже выиграл, но пока в первой инстанции. Третий ещё в начальной стадии. Общая сумма претензий «Морского фасада» к Росгранстрою составляет более 23 млн рублей.
Участники совсем по-советски коммунальной склоки: с одной стороны — Смольный, с другой — Российская Федерация. Комплексом, который петербуржцы привыкли называть «Морской фасад», управляют АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» (его акции принадлежат городу) и ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», в обиходе именуемый Росгранстроем. Четыре павильона, каждый из которых называется «Морским вокзалом», в разных долях принадлежат АО и государству. Федеральной частью управляет Росгранстрой, потому что там располагается пункт пропуска.
Соотношение в праве собственности Российской Федерации и АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» составляет:
в здании Морского вокзала №1: 78,07 % к 21,93 %;
в здании Морского вокзала №2: 71,19 % к 28,81 %;
в здании Морского вокзала №3: 50,73 % к 49,27 %;
в здании Морского вокзала №4: 73,26 % к 26,74 %.
При таком раскладе непросто подсчитать, на чьей территории требуется подлатать крышу, вывезти мусор и тем более устроить химическую атаку на вездесущих крыс. Эти вопросы уже два арбитражных суда исследуют полгода. «Морскому фасаду» удалось убедить суд первой инстанции, что ремонтировать крышу Морского вокзала №1 и установленное на ней осветительное оборудование должны оба владельца здания. Суд взыскал с пограничников 6,6 млн рублей в пользу АО, заплатившего за ремонт целиком, с чем пограничники категорически не согласны.
Суд взыскал с ответчика ещё 16,4 млн за неучастие в оплате травли крыс и вывозе бытового мусора. В этом процессе аргументы пограничников казались весомее: они вызвали своих, отдельных от «Морского фасада», специалистов по крысам, которые их извели, а дальше — как обычно: с «Морским фасадом» ни о чем не договаривались. Но суд решил, что бизнесмены травят крыс правильнее, чем пограничники, — во всяком случае на бумаге. Из представленных представителями Росгранстроя документов непонятно, где конкретно и в каком объеме производилась дератизация, а это всё равно что не проводилась вовсе.
Росгранстрой такая трактовка не устроила, но 19 ноября Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правоту «Морского фасада». В середине сентября «Морской фасад» направил третий иск, где просит взыскать с Росгранстроя еще 44 тысячи рублей неосновательного обогащения, но это слушание пока не назначено.