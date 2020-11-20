Росгранстрой должен травить крыс и чинить крышу вместе с «Морским фасадом», решил суд

Управляющий пунктами пропуска в Пассажирском порту Санкт-Петербург Росгранстрой неосновательно обогатился на 16,4 млн рублей, когда отказался оплачивать часть работ по содержанию и бытовому обслуживанию помещений «Морского фасада». Такое решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области вступило в законную силу 19 ноября. Это первый из трех судебных процессов, инициированных оператором петербургского пассажирского порта - АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург Морской фасад» - против Росгранстроя из-за разногласий о финансировании содержания помещений одноименного комплекса, по которому решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению. Второй процесс оператор порта тоже выиграл, но пока в первой инстанции. Третий ещё в начальной стадии. Общая сумма претензий «Морского фасада» к Росгранстрою составляет более 23 млн рублей.

Участники совсем по-советски коммунальной склоки: с одной стороны — Смольный, с другой — Российская Федерация. Комплексом, который петербуржцы привыкли называть «Морской фасад», управляют АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» (его акции принадлежат городу) и ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», в обиходе именуемый Росгранстроем. Четыре павильона, каждый из которых называется «Морским вокзалом», в разных долях принадлежат АО и государству. Федеральной частью управляет Росгранстрой, потому что там располагается пункт пропуска. Соотношение в праве собственности Российской Федерации и АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» составляет: в здании Морского вокзала №1: 78,07 % к 21,93 %;

в здании Морского вокзала №2: 71,19 % к 28,81 %;

в здании Морского вокзала №3: 50,73 % к 49,27 %;

в здании Морского вокзала №4: 73,26 % к 26,74 %.

При таком раскладе непросто подсчитать, на чьей территории требуется подлатать крышу, вывезти мусор и тем более устроить химическую атаку на вездесущих крыс. Эти вопросы уже два арбитражных суда исследуют полгода. «Морскому фасаду» удалось убедить суд первой инстанции, что ремонтировать крышу Морского вокзала №1 и установленное на ней осветительное оборудование должны оба владельца здания. Суд взыскал с пограничников 6,6 млн рублей в пользу АО, заплатившего за ремонт целиком, с чем пограничники категорически не согласны.